El joven talento polaco Kajetan Goral se entrena en La Masia

La colonia polaca en el Barça podría seguir creciendo. Según informó FutValley, a través de sus redes sociales, el FC Barcelona ha invitado al joven futbolista polaco Kajetan Goral, formado en la Escuela de Fútbol Staniatki, a entrenar en La Masia. “Es el resultado de años de trabajo, pasión, sacrificios y fe en el proceso”, se lee en el comunicado.

Goral, además, ya se está familiarizando con el futbol catalán, pues lleva varios partidos jugando en el alevín del Mercantil, donde fue MVP en diciembre en un torneo disputado en Cambrils que ganó el Espanyol y el Mercantil quedó segundo.

El joven futbolista se mudó recientemente a Cataluña con su familia para unirse al Mercantil, donde ha ha jugado nueve partidos y ha marcado 8 goles. La del Barça no es la única invitación que ha recibido el joven delantero, según algunos medios polacos, equipos como el Espanyol y el Villarreal también le han propuesta probarse en algunos entrenamientos. El conjunto perico es de los clubes que lo tenían más controlado, ya que participó en un campus del Espanyol en Polonia.

El caso de Michal Zuk

En La Masia ya hay polacos como Michal Zuk, quien eligió jugar para las selecciones juveniles de España. “Hace algún tiempo Zuk recibió una llamada la selección española sub-17. Para Polonia fue un golpe, ya que cada vez hay más indicios de que el gran talento del FC Barcelona no está interesado en jugar para nuestro país. El adolescente pasó, de hecho, un año en Polonia, concretamente en el Pogoń Szczecin. Sin embargo, junto con su familia regresó rápidamente a Catalunya”, recuerda Sport.pl.

Su hermano Milos también se encuentra en las inferiores del Barça. La comunidad polaca del Baça la completan Eva Pajor, Emilia Szymczak (cedida al Liverpool) y Werka Araśniewicz (cedida al Wolsburgo).

Los hermanos Zuk nacieron en Blanes pero su familia es de Polonia y mantienen un estrecho vínculo con este país del este de Europa. Milosz vive su segunda temporada en la cantera del Barça mientras que Michal juega en el fútbol formativo culé desde que era prebenjamín.

De momento, Kajetan Goral, está teniendo la oportunidad de entrenarse con jugadores del Barça de su edad. “Kajetan recibió una invitación para entrenar con el FC Barcelona, considerado la mejor academia de fútbol del mundo. Es el resultado de años de trabajo, pasión, sacrificios y fe en el proceso”, informa el perfil de futvalley en Instagram.

“Para Kajetan, este es otro paso en su gran camino futbolístico. Para nosotros, un enorme orgullo y la confirmación de que lo que hacemos tiene sentido. Felicitaciones. Esto es solo el comienzo”, añadieron. Kajetan Goral se formó en la Escuela de Fútbol Staniatki. “También tuvo un paso por el Rakow Czestochowa”, apuntaron.