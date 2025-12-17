Araujo vuelve al Barça: ya hay fecha para su regreso al grupo

El Barça tendrá un fichaje extra en este mercado de enero. Ronald Araujo ya ha comunicado al club blaugrana su intención de reincorporarse a los entrenamientos después del parón navideño para ir cogiendo ritmo y poder iniciar la competición en el mes de enero cuando el cuerpo técnico lo considere conveniente. Tras un periodo de calma alejado de los focos y los terrenos de juego, el central uruguayo se siente listo para regresar al máximo nivel y está con ganas de ayudar a sus compañeros en el tramo decisivo de la temporada, tal y como informa 'Marca'.

Araujo causó baja en el Barça desde el encuentro de Champions del pasado 25 de noviembre en el que el conjunto blaugrana perdió por 3-0 y el uruguayo fue expulsado por doble amarilla antes de acabarse la primera mitad. El central dijo basta y pidió alejarse del fútbol por un tiempo para recuperarse anímicamente. El propio entrenador, Hansi Flick, pidió respeto por su decisión y en estas últimas semanas no se ha hablado nada de él públicamente hasta que el jugador diera un paso.

El futbolista blaugrana ha ido acudiendo al gimnasio para ejecitarse en solitario, pero también ha aprovechado este tiempo para realizar algún desplazamiento como su viaje espiritual a Israel, dónde se le pudo ver en diferentes visitas que realizó. Tanto el futbolista como el Barça han llevado el tema con la máxima confidencialidad a la espera de que fuera el propio Araujo el que marcara el calendario de regreso a la actividad.

Todo indica que el jugador ya estará listo para después de las vacaciones navideñas y su objetivo es ponerse a punto para el derbi ante el Espanyol marcado para el próximo día 3 de enero y, sobre todo, para la participación del Barça en la Supercopa de Arabia Saudí. Futbolista y técnicos han marcado un calendario de trabajo para que pueda volver a jugar lo antes posible ya que el propio Araujo tiene ganas de volver a competir.

El Barça ha respetado en todo momento los tiempos de Araujo, conscientes de que se trataba de un problema que debía solucionar para poder jugar con normalidad. En este periodo, Flick ha tenido que improvisar con la defensa y ha dado la alternativa a Gerard Martín como central zurdo, algo que el canterano ha sabido aprovechar muy bien. El regreso de Araujo es un refuerzo importante de aquí a finales de temporada ya que el objetivo de las dos partes es que el futbolista, muy querido dentro y fuera del vestuario, siga y cumpla el contrato que firmó hasta junio del 2031.