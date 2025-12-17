¡Alerta amarilla en el Espanyol de cara al derbi frente al Barça!

El RCD Espanyol cerrará un histórico 2025 con la visita a San Mamés. El cuadro de Manolo González se enfrentará el lunes al Athletic Club en el último partido del año y, pese a que el foco de la plantilla está puesto en sumar otros tres puntos, es inevitable empezar a pensar ya en el derbi del 3 de enero.

En ese sentido, hasta tres futbolistas del conjunto blanquiazul llegarán a La Catedral apercibidos de sanción, tres piezas indiscutibles para el técnico Manolo González en su once titular que podrían perderse el partido frente al FC Barcelona por acumulación de amonestaciones.

Se trata de Omar El Hilali, Pere Milla y Pol Lozano, que han visto cuatro tarjetas amarillas en lo que llevamos de temporada y que, en caso de ver la quinta en tierras bilbaínas, causarán baja de cara el gran derbi con el que el cuadro perico estrenará un 2026 lleno de ilusión.

Pol Lozano, en el Coliseum / RCD ESPANYOL

Peligro con Pol Lozano, tensión con Pere Milla

En el caso de Pol Lozano y Pere Milla, ya llegaban apercibidos al último partido disputado en el Coliseum. El mediocentro vio la cuarta amarilla frente al Rayo Vallecano y tan solo disputó 12 minutos frente al Getafe, mientras que el delantero encadena tres jornadas apercibido, desde la fecha 13, en la que vio la cuarta tarjeta en la victoria contra el Sevilla.

Pere Milla no arriesgó en el Coliseum pese a llevar ya cuatro amarillas / RCD ESPANYOL

Lozano es una pieza indiscutible en el centro del campo blanquiazul. De hecho, es uno de los futbolistas más utilizados por un Manolo González que le considera imprescindible junto a Javi Puado. Todo apunta a que el '10' regresará a la titularidad en San Mamés y, teniendo en cuenta su perfil defensivo y que no duda en ir al corte, correrá serio riesgo de ver la quinta amarilla y cumplir ciclo.

Pere Milla, en cambio, es más propenso a ver amarillas por protestar o por cometer faltas aisladas y a veces innecesarias (ya vio una roja a principios de temporada por decirle al árbitro que era malísimo). Deberá ir con cuidado el leridano, que obligará a Manolo González a estar pendiente de no perder a su máximo goleador esta temporada.

Omar El Hilali, en el foco

Omar El Hilali, por su parte, vio la cuarta cartulina amarilla precisamente en el Coliseum por una falta señalada por Gil Manzano antes de la media hora de partido. También fijo en el lateral derecho de Manolo González, fue quizás el defensor más destacado la pasada campaña.

Omar El Hilali, dueño de la banda derecha del Espanyol / RCD ESPANYOL

No ha recuperado Omar todavía su mejor nivel, pero parece seguir muy por delante de Rubén Sánchez en ese carril diestro, una posición también arriesgada, pues deberá cubrir en San Mamés a un hombre desequilibrante como Nico Williams.

"No he mirado el tema de las tarjetas"

Sea como sea, Manolo González no tiene previsto reservarse a nadie frente al Athletic Club. El técnico gallego sabe que los puntos de San Mamés valen lo mismo que los del derbi, por lo que no tendrá en cuenta el asunto de las amarillas para hacer la alineación titular, como ya sucedió en el Coliseum.

"He sacado el equipo que consideraba por el tipo de partido. Queríamos un jugador en el medio como Edu, capaz de lanzar pases a la espalda, y por eso ha jugado Edu y no Pol. Queríamos jugar con los dos puntas y por eso no ha jugado Pol. No he mirado el tema de las tarjetas. He intentado sacar el mejor equipo para competir y ganar. Si miras eso, nos queda otro partido antes del derbi y puede pasar lo que sea. Has de mirar ganar de hoy, y mañana será lo que toque”, sentenció el técnico en rueda de prensa tras derrotar al Getafe.