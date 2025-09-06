Ferran Torres lidera el casting del '9'

Lewandowski cumple esta temporada su cuarto año de contrato como blaugrana, el último que firmó cuando llegó en julio de 2022 procedente del Bayern. La idea, tanto del jugador como por parte del Barça, pasa por dar por finalizada el próximo 30 de junio de 2026 la relación entre ambos. Mucho debería cambiar la situación para que el polaco siguiera un año más, aunque con tantos meses por delante no puede descartarse al cien por cien ningún escenario.

En los planes de la dirección deportiva la posición de '9' no pasan por Robert, que cumplió el pasado 21 de agosto 37 años. La edad del futbolista, de hecho, ha sido un tema recurrente desde que iniciara su etapa en el Barça. Sin embargo, Lewandowski ha respondido siempre (más allá de las muchísimas preguntas que ha atendido al respecto) sobre el césped con goles. Fue Pichichi en su primer año con 23 goles (33 en todas las competiciones), claves para ganar la Liga conquistada con Xavi en el banquillo. Su segunda temporada la acabó con 26, pero alcanzó la pasada, ya con Flick, los 42 tantos, al nivel de sus mejores años en el Bayern.

Robert Lewandowski y Hansi Flick, durante una sesión / Marc Graupera/FC Barcelona / EFE

El rendimiento y la aportación del polaco, pues, está fuera de toda duda. Pese a ello, el club está obligado a planificar el relevo en la posición de delantero centro para mantener el potencial a nivel ofensivo. Son muchos los nombres que han sonado y siguen sonando como posibles refuerzos de futuro para la punta del ataque del equipo de Hansi Flick. Ahí están Isak, Gyokeres, Julián Álvarez o incluso Haaland, números uno en lo suyo, aunque a día de hoy inalcanzables para la economía blaugrana.

La realidad se impone

De aquí al próximo verano hay tiempo de sobras para planificar la transición necesaria con el '9', pero el máximo responsable deportivo de la primera plantilla tiene una idea en mente y esta no pasa por ir al mercado. Deco es consciente de las dificultades que tiene la entidad para fichar, como ha demostrado durante la última ventana que acabó el 1 de septiembre y en la que el Barça solo pudo reforzarse con Joan Garcia, la cesión de Rashford y la apuesta de Bardghji.

Balde fue titular en el Ciutat de València / Dani Barbeito / SPO

Ante un panorama así, la realidad se impone y el plan pasa por optimizar lo máximo posible los recursos con los que ya cuenta la plantilla de Flick. Y ello pasa por dar galones a la figura de Ferran Torres, futbolista que llegó al Camp Nou procedente del Manchester City para reforzar la posición de extremo y que, con el paso de las temporadas, ha acabado convertido en una alternativa muy real como delantero centro. Cierto es que ha ido combinando la banda con el centro del ataque, pero es ahí donde parece haber encontrado su sitio en el Barça.

Tanto es así que el de Foios es para Deco el primero en la lista de sustitutos de Lewandowski cuando el polaco acabe su etapa como blaugrana. Obviamente, la obligación de la dirección deportiva es estar atento al mercado, aunque la idea pasa por dar confianza al valenciano para que siga creciendo en esa posición. En tres jornadas de Liga ya suma dos tantos, aprovechando la ausencia de Robert por sus problemas físicos.

Ferran Torres celebra con Raphinha / Dani Barbeito

En cierta manera, Ferran Torres pasa esta campaña un examen con el que deberá confirmar su candidatura para convertirse en el delantero centro titular del Barça en el futuro. Tiene la confianza de Deco y también la de Hansi Flick, por lo que ahora la pelota está sobre su tejado. Tendrá minutos de calidad para demostrar que la dirección deportiva y el cuerpo técnico no están equivocados. En caso contrario, la lista de prioridades podría cambiar de aquí al próximo verano.