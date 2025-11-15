Ferran Torres sigue haciendo historia con la selección

Ferran Torres está de dulce esta temporada. Con el Barça y también con la selección española. Fue titular ante Georgia ocupando la posición habitual de Lamine Yamal y estrenando el dorsal con el ‘7’, eso sí, tras pedirle permiso a Morata, como se vio en un vídeo que difundió la Federación Española de Fútbol.

El azulgrana le devolvió la confianza a Luis De la Fuente marcando el tercer tanto de la selección española tras un buen centro de Oyarzabal. Siempre está bien colocado en el área el atacante de Foios. El gol del ‘Tiburón’ es el número 23 que marca con la selección española. Igualó en Georgia con Sergio Ramos y Alfredo Di Stéfano, está ya en el Top-10 y a solo tres tantos de Emilio Butragueño. Su promedio de goles con la selección española es espectacular, pues ha marcado 23 tantos en 51 partidos oficiales.

El delantero de Foios lleva anotados nueve goles en el presente curso, siete con el Barça y dos con la selección española. Con el combinado de Luis De la Fuente, marcó en septiembre en la goleada (0-6) frente a Turquía. En Georgia, también asistió a Oyarzabal en el cuarto gol y fue decisivo para abrir el marcador, pues un centro suyo tocó en la mano de un defensor local. El penalti señalado por el árbitro tras ser llamado por el VAR, lo transformó Mikel Oyarzabal.

Ferran Torres está en un gran momento y podrá seguir alargando su idilio con el gol el próximo martes en Sevilla ante Turquía. Por ello, en el Barça tienen claro que más pronto que tarde deberán abordar su renovación, pues es un futbolista que acaba contrato el 30 de junio de 2027 y no solo es un delantero de presente, también de futuro, ya que solo cuenta con 25 años.