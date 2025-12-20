Flick, sobre su renovación: "Puede verse afectada por el presidente"

Última rueda de prensa de Hansi Flick en territorio catalán del 2025. El alemán compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Villarreal, que se disputará este domingo (16:15 horas) en el Estadio de la Cerámica. Era momento de hacer balance del pasado, pero el técnico blaugrana sigue enfocado en el futuro, sin recrearse en lo logrado durante este, su primer, año mágico.

"Lo puedo decir abiertamente: ha sido el año más increíble y exitoso para mí y para el equipo. Mi vida aquí en Barcelona es fantástica, estoy muy contento, pero estamos hablando del pasado, toca hacerlo del futuro. Hay que seguir trabajando y ver qué cosas hay que cambiar. Tenemos grandes objetivos fijados. Los títulos de la temporada pasada ahí quedan, pero hay que mirar hacia adelante", dijo en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Pasado, presente y futuro

¿Y qué le deparará el futuro? De momento, su contrato con el FC Barcelona está fijado hasta el 30 de junio de 2027. Lleva una temporada y media en el cargo y le queda el mismo tiempo para cumplir su vinculación. En Alemania ya hablan de los primeros acercamientos del club culer para prolongar el compromiso entre ambas partes, pero Flick lanzó balones fuera y vinculó su futuro a la continuidad de Joan Laporta como presidente tras las elecciones.

"Un año y medio en un club como este es muchísimo tiempo, me alegra mucho estar en este club, me encanta trabajar con Deco, el resto del 'staff', expertos... Son fantásticos. También el presidente, el es el motivo por el cual estoy aquí. Es muy importante tener esta confianza, mi 'staff' y yo lo sentimos. Ya veremos lo que ocurre el año que viene con las elecciones, se puede ver afectado por la decisión del presidente. La vida aquí es fantástica, pero también tengo que asumir la responsabilidad por cómo jugamos", argumentó.

Las alineaciones

A Flick también le preguntaron por cómo afecta el componente humano a la hora de confeccionar las alineaciones de cada partido. Didácticamente, el alemán se abrió y explicó la manera en cómo gestiona el vestuario.

"Todos somos humanos y todos tenemos sentimientos. Si alguien no ha jugado, tengo que hablar con ese jugador y darle los motivos por el cual no ha tenido minutos. Pero también al revés, mi puerta siempre está abierta. Estoy aquí para hacerles mejores jugadores, pero el primer objetivo es asegurarse de que el equipo juega como un equipo, no hay que centrarse en un jugador o entrenador", argumentó.

En este sentido, en lo que se refiere al once inicial que situará en el césped del Estadio de la Cerámica -y no en Miami-, aseguró que Pedri González no entrará en la convocatoria para prevenir sus molestias. Del mismo modo, confirmó que Robert Lewandowski, quien encadena dos partidos consecutivos sin vestirse de corto, está en perfecto estado de forma para tener minutos el domingo contra el Villarreal.

Precisamente, sobre el submarino amarillo también tuvo muy buenas palabras enalteciendo el trabajo de Marcelino García Toral durante las últimas temporadas: "Me encanta verles jugar a fútbol, es un equipo fantástico, ha mejorado muchísimo en los últimos años", dijo.