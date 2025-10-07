Ya se conocen los horarios de la Supercopa de España

La Federación (RFEF) ya ha hecho públicos los horarios de las semifinales de la Supercopa de España 2026 que se disputará este próximo mes de enero de 2026 en Jeddah, así como el orden de los partidos.

El orden de los encuentros se estableció a traves de un sorteo que se llevó a cabo de manera telemática con los clubes implicados este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El Barça disputará el torno como vigente campeón de LaLiga, la Copa y la Supercopam de España tras completar un triplete doméstico en la campaña 2024/25.

El FC Barcelona y el Athletic Club se medirán en la primera semifinal en su condición de campeón de la Liga y subcampeón de la Copa, respectivamente, el 7 de enero.

El segundo partido será un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y se disputará un día más tarde, el 8 de enero.

La final está programada para el domingo 11 de enero. Todos los partidos se disputarán en el Alinma Stadium de Yeda y el horario previsto de inicio son las 20.00 horas (horario openinsular español).