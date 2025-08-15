Oficial: Koundé renovado hasta el 2030

El Barça sigue blindando a su columna vertebral y han anunciado la renovación de Jules Koundé hasta el 2030 tal y como explicamos en SPORT durante los últimos meses. El francés se ha vuelto una pieza clave para Hansi Flick en la banda derecha y la temporada pasada fue uno de los jugadores con más minutos de toda Europa. Solo una lesión en el tramo final de la temporada le evitó jugar los partidos decisivos de Champions y el clásico ante el Real Madrid.

La renovación del lateral también es una medida necesaria para poder inscribir a los nuevos fichajes. El Barça sigue dando pasos para asegurar que Rashford y Joan García estén desde la primera jornada de Liga en Son Moix. El aumento de años en su contrato permiten que su amortización se reparta entre más temporadas, algo que le da aire a los de Jan Laporta en el fair play.

El Barça fichó a Koundé por 50 millones de euros en 2022 y firmó al jugador por cinco años. Una amortización de 10 kilos por año. Ahora, a falta de 20 por amortizar, los culés alargan su contrato cinco años más, por tanto de esos 10 por año se pasa a cuatro por curso. 6 millones que se 'ahorran'.

Entre la baja de larga duración de Ter Stegen, la venta del 50% de los derechos de Trincao al Sporting Portugal por 11 millones y la renovación de Jules Koundé, el Barça no debería tardar en inscribir a sus dos nuevos fichajes en la Liga.

"Sí, es una cuestión de días. Cuando regresemos, ya estará todo finalizado, así que estoy contento por eso. Ha sido bastante rápido, tanto el club como yo teníamos la misma idea: seguir. Estoy muy contento aquí, me siento a gusto en el equipo y me motiva mucho la ambición del club. Cada año se pelea por todos los títulos y no tenía ninguna intención de irme. Mi contrato va hasta 2030", aseguró el francés durante la gira por Ásia sobre su renovación.

El galo tenía muchos pretendientes, especialmente en la Premier League, pero en ningún momento se llegó a plantear su salida del Spotify Camp Nou.

El pasado curso, Koundé disputó 53 partidos con la camiseta culé. Marcó cuatro goles y repartió ocho asistencias, una producción ofensiva considerable. Llegó a encadenar 104 partidos consecutivos entre el Barça y la selección hasta que descansó frente al RCD Mallorca el 22 de abril de 2025. Desgraciadamente, una semana y un día después sufrió una lesión muscular en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán que le impidió participar en la vuelta de la eliminatoria y en clásico que sentenció la Liga.