Eric García bate sus propios récords

Eric Garcia se ha ganado a pulso ser el actual dueño del mediocentro del FC Barcelona. Como antes también estaba mereciendo las oportunidades en defensa. Y es que el de Martorell se ha convertido en una pieza imprescindible para Hansi Flick, hasta el punto de que ya suma más titularidades esta temporada (21) que en toda la campaña pasada (19) cuando ni siquiera hemos llegado al ecuador y quedan muchos meses de competición por delante. La fórmula es muy sencilla, pero difícil de aplicar, a la vez: talento natural, inteligencia táctica, capacidad de adaptación y las dosis adecuadas de ambición y humildad para jugar donde te digan pero dejar muy claro al entrenador que no te vas a rendir en el banquillo.

Con estos ingredientes y una paciencia a prueba de rumores en torno a su futuro y de tentaciones de salidas más o menos atractivas, Eric ha ido ganándose, primero entrenamiento a entrebamiento y después partido a partido la confianza del entrenador.

Para hacernos una idea de la dimensión que está tomando Eric Garcia en el Barça de Hansi Flick, un buen baremo también es el de los minutos. El catalán está actualmente en en 1.861’ y solo le quedan 243 minutos (menos de tres partidos enteros) para rebasar la totalidad de los que le dio el entrenador alemán la temporada 2024/2025 (fueron 2.104’).

A diez titularidades de su récord personal

El reto de Eric Garcia está en superar las 31 titularidades que disfrutó con el Barça en la campaña 2021/2022, prácticamente en su totalidad como central. Hasta la destitución, Ronald Koeman le dio bastante cancha y Xavi Hernández se la mantuvo, aunque en la primera temporada completa del egarense, bajó a solo 18 veces en el once inicial. La segunda la jugó cedido con el Girona, donde fue un fijo con Míchel (30 veces titular).

Lleva, por lo tanto, camino Eric Garcia de realizar una temporada histórica. En fútbol nunca se sabe, pero el de Martorell está poniendo todo de su parte para mantener la confianza de un Hansi Flick que, incluso y tirando de meritocracia, ha dejado en el banquillo a uno de sus 'favoritos' como Frenkie de Jong para darle continuidad en su equipo inicial.

Ahora mismo se hace difícil pensar que el neerlandés le pueda quitar el sitio, y de hecho, sus opciones pasan más por reemplazar a Pedri este domingo en Villarreal si el tinerfeño es reservado a causa de la sobrecarga por la que no se ejercitó este viernes con el resto de sus compañeros.

Llama a la puerta de la selección española

Eric Garcia está viendo premiado su trabajo y su evolución en los últimos años. De mantener esta progresión, lo más normal y justo es que regrese con la selección española. No tiene minutos en la Roja desde el 17 de noviembre de 2022, cuando fue titular en un amistoso en Jordania (1-3). Eran los tiempos de Luis Enrique al frente de España.

Han pasado más de tres años y el azulgrana no ha entrado todavía en ninguna convocatoria con Luis de la Fuente. El riojano sabe que si necesita un futbolista polivalente y en plena forma, ahí está Eric Garcia.