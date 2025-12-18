Eric Garcia, el jugador más 'imprescindible' para Hansi Flick

Hansi Flick es un entrenador que, en algunos tramos de la temporada, opta por rotar a algunas piezas hasta dar con la clave que compensa más todas las líneas del equipo. Es por esto que ningún jugador ha participado en todos los partidos de la temporada 25/26, bueno, ninguno a excepción de Eric Garcia.

El de Martorell ha tenido minutos en todos los choques disputados esta campaña, las 17 jornadas de LaLiga EA Sports, las seis de la fase de liga de la UEFA Champions League, y el partido ante el Club Deportivo Guadalajara en la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey, primera eliminatoria copera en la que participan los clubes que disputan la Supercopa de España en Arabia este próximo enero.

Eric Garcia, factor decisivo / Andreu Dalmau / EFE

La polivalencia le convierte en indiscutible

Ya el pasado curso, a raíz de que se frustrara por petición expresa del entrenador del primer equipo su salida en enero, Eric Garcia se convirtió en una pieza importante, pues más allá de entrar en la rotación como central demostró ser un suplente de muchas garantías de Jules Koundé en el lateral derecho, y probó su valía ante rivales complicados, principalmente Real Madrid e Inter de Milán.

Por ese motivo, al no tener el club azulgrana un suplente al uso del lateral francés, muchos podíamos pensar que la demarcación donde más veríamos esta campaña al ex del Manchester City sería ahí. No obstante, pese a que sí ha sumado minutos en detrimento de Koundé en esa zona, también lo ha hecho de central, de pivote y hasta de lateral izquierdo en momentos puntuales. Actualmente parece haberse impuesto a Frenkie de Jong como dupla titular junto a Pedri González en el medio campo, aunque también se ha llegado a pedir su titularidad como lateral derecho en los momentos más bajos de Koundé, así como se ha afirmado que debía ser la pareja de Pau Cubarsí en el puesto de central. Y es que el único problema de Eric es no poder clonarse y participar en un mismo enfrentamiento en dos o tres posiciones, pues aunque lleve una máscara que haga recordar a 'Batman', no es un superhéroe.

Lejos quedan aquellas temporadas donde se dudaba de su nivel por una serie de errores cometidos en los que salió expuesto, ya que su cesión al Girona le transformó en otro jugador, en el jugador que más confianza tiene depositada Hansi Flick, que de buen seguro estaría encantado de tener dos o tres 'Erics Garcias' en plantilla.