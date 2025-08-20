Eric Garcia vuele a la órbita de la Roja

Eric Garcia todavía no se ha estrenado con la selección absoluta desde que Luis de la Fuente llegó al cargo. El técnico riojano tiene en alta estima al de Martorell, pero su falta de continuidad en el Barça lo relegó por completo.

Sin embargo, la Federación siempre lo ha valorado mucho, como se pudo apreciar en la convocatoria de los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando fue titular al lado de Pau Cubarsí y se colgó la medalla de oro.

España vuelve a competir la primera semana de septiembre con los partidos oficiales de clasificación para el Mundial del 2026 ante Bulgaria (4/9) y Turquía (7/9), ambos a domicilio. Dos duelos en los que el técnico no puede permitirse pruebas ya que solo el primero de cada grupo va directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

De la Fuente siempre lo ha tenido en mente

Eric Garcia era un habitual con el propio De la Fuente en la selección sub-21. Su nítida salida del balón y su buena lectura del juego tanto defensivo como ofensivo eran valores muy apreciados por el actual entrenador del combinado absoluto.

Eric dio pronto el salto con la absoluta de la mano de Luis Enrique. El asturiano tenía una fe ciega en el zaguero hasta el punto de convocarlo cuando incluso dejó de jugar con el Manchester City por su decisión de fichar por el FC Barcelona. Era un caso atípico ya que su suplencia no era por rendimiento, sino por una situación contractual.

Eric Garcia y Pau Cubarsí formaron la pareja de centrales titulares en los Juegos de París 2024 / EFE

El futbolista catalán disputó la Eurocopa del 2021 en la que rindió a buen nivel y también fue citado para el Mundial de Qatar en 2022. Desde entonces no ha vuelto a la selección. En Qatar no pudo disputar ni un solo partido ante la pronta eliminación frente a Marruecos en los octavos de final y la decisión de Lucho de apostar por Rodri como central.

Casi tres años después

Su último encuentro con la absoluta fue el 17 de noviembre del 2022 en un amistoso frente a Jordania, precisamente preparatorio para la Copa del Mundo.

Son casi tres años de ausencia, con el paréntesis del combinado olímpico sub-23, pero ahora se le abre un nuevo horizonte. La decisión de Hansi Flick de colocarlo en el lateral derecho le ha beneficiado. Su polivalencia lo ha revalorizado y Eric ha demostrado saber jugar a gran nivel de carrilero, central o incluso de medio centro.

Lamine Yamal celebra un gol de España con Pedro Porro / EFE

Por su parte, España va corta de efectivos en el carril diestro y en el pivote. Pedro Porro y Òscar Mingueza fueron los dos laterales citados para la UEFA Nations League y ambos sufrieron mucho ante Francia y Portugal. Carvajal ya ha reaparecido, aunque parece pronto para que sea de nuevo citado para la selección.

En el pivote, Zubimendi es el faro del equipo, mientras que Rodri se ha vuelto a lesionar y le costará coger el ritmo de competición.

Renovación, al caer

Marc Casadó había causado sensación en su estreno como pivote con la Roja, pero se lesionó y desde entonces no ha tenido presencia relevante en los planes del FC Barcelona.

La Roja tiene en Zubimendi al único pivote nato, si bien también pueden reconvertirse a esta posición a Fabián o a Gavi. Sin embargo, desde el lateral derecho es mucho más necesario y Eric Garcia tendría la virtud de doblar dos posiciones o tres incluso si volviera al puesto de central.

Gavi es otro jugador que puede actuar de pivote en la selección española / Pablo García/RFEF

El regreso a la selección sería un justo premio para un futbolista al que le queda un año de contrato con el FC Barcelona, pero la intención de ambas partes es firmar la renovación.

Eric Garcia tiene el gran mérito de haber convencido a Hansi Flick en un año a priori difícil porque tenía a muchos compañeros por delante. En el mercado invernal incluso se planteó su regreso al Girona, pero su constancia tuvo premio y Flick lo considera capital para su proyecto. La Roja ya lo espera.