Los 5 tópicos que rompe Eric García

En pocos ámbitos hay tantos lugares comunes y tópicos como en el mundo del fútbol. "El fútbol es así" fue la gran frase que durante décadas respondían jugadores y entrenadores cuando no sabían como explicar o justificar lo ocurrido en un terreno de juego.

La expresión "Fútbol es fútbol" la popularizó el antiguo entrenador del Real Madrid Vujadin Boskov mientras que la respuesta de "no hay equipo pequeño" no tiene autor conocido pero sigue siendo un latiguillo tan usaso como el mítico "partido a partido" del Cholo Simeone.

Eric se ha ganado una plaza como titular en el Barça de Flick / Dani Barbeito

Actualmente expresiones como "los árbitros dan y quitan", explicaciones del tipo "los partidos se deciden por pequeños detalles" o reflexiones como "ni antes éramos tan buenos ni antes tan malos" o "el fútbol es once contra once y no se sabe que va a pasar" son un recurso tan manido que se acaban convirtiendo en tópicos.

Unos tópicos a los que recurren no solo los profesionales sino también y de manera inexplicable los periodistas.

En el mundo Barça hay también expresiones que con los años se van repitiendo. Frases que se convierten en tópicos y que en muchos casos responden a la realidad aunque en ocasiones se rompen como en el caso de Eric García. Siempre habrá quién recuerde que tras estos hechos anti-tópicos se esconde el dicho que "esto es una excepción que confirma la regla".

Tópico 1: "El canterano que decide irse, no vuelve"

Eric García decidió cuando tenía 16 años dejar la cantera del Barça y aceptar la propuesta que le ofreció el Manchester City. Cuando una promesa de La Masia se va por propia decisión, el tópico que suele repetirse más entre entre el barcelonismo es que "el canterano que se va que cierre la puerta al salir y no vuelva".

Ni tan siquiera casos sonados como el de Gerard Piqué o Cesc Fábregas han hecho cambiar el sentir popular de muchos culés. Numerosos adicionados del Barça suelen mostrarse muy disgustados con los futbolistas de La Masia que deciden aceptar una oferta del extranjero.

Eric García jugó en la canterablaugrana hasta el Cadete A / Joan Monfort

En el caso de Eric la decisión tuvo un tono mucho más deportivo que económico ya que cuando el de Martorell decidió irse a Inglaterra, el Barça no apostó como debía por su central más prometedor.

El contexto cambió mucho en cuatro años. Del verano del 2017 cuando Eric fichó por el City a la temporada 2021-22 cuando el central catalán decidió regresar al Barça con la carta de libertad las circunstancias dieron un giro radical.

Eric volvió al club blaugrana con Joan Laporta / Javi Ferrándiz

La idea tópica de que el canterano que se va no puede volver no tiene sentido en un mercado actual tan dinámico en el que los cambios de club de los jugadores son mucho más constantes de lo que eran antiguamente.

Tópico 2: "Si te ceden ya no regrasarás"

Tras dos temporadas en el primer equipo del Barça, Eric García decidió aceptar la propuesta de Míchel y apostar por una operación de préstamo en el curso 2022-23 al Girona.

El tópico del buen barcelonista, basado eso sí en la mayoría de casos, establece que "cuando te vas cedido del Barça difícilmente vuelves".

Michel y Eric congeniaron en el Girona / Dani Barbeito

Este es quizá uno de los tópicos que mayor estadísticas tiene para sustentarse como una regla fiable ya que hay pocos casos como los de Eric que rompen con esta afirmación.

El de Martorell logró romper este nuevo tópico porque logró algo que pocos cedidos consiguen. La clave para que Eric volviera al Barça fue que durante su temporada en el Girona se dejó la piel por el club de Montilivi y su rendimiento fue excelente.

Eric volvió al Barça tras su cesión al Girona / Dani Barbeito

El éxito colectivo del Girona y el rendimiento individual espectacular de Eric de lateral y central convencieron al Barça.

La necesidad de repescar de manera definitiva a Eric parecía clara pero fue Hansi Flick el que insistió en no aceptar un traspaso defintivo al Girona.

Flick rompió el tópico sobre las cesiones y dio toda su confianza a Eric para que se consolidara en la primera plantilla blaugrana.

Tópico 3: "El jugador polivalente acaba mareado"

La polivalencia suele ser una cualidad muy valorada por los entrenadores pero que suele despertar dudas entre el periodismo y los propios futbolistas: "Si te cambian de posición cada partido acabas mareado y ya no te acuerdas de jugar en tu demarcación natural y acabas no siendo titular".

Esta idea se suele repetir en los mentideros futbolísticos y las tertulias deportivas hasta conformar el clásico lugar común o tópico.

Hansi Flick confía en las cualidades de Eric / Dani Barbeito

Si hay un tópico que Eric está desmintiendo al mil por mil es este. En la actual temporada Eric ha jugado de lateral derecho, central en ambos perfiles, lateral izquierdo y mediocentro.

En todas estas posiciones el de Martorell ha rendido a las mil maravillas y ha llegado un punto en el que es más seguro que Eric jugará que dónde lo hará. Lograr convencer a tu entrenador, sea en la posición que sea, y que tu rendimiento mo se vea afectado es algo al alcance de muy pocos.

Eric Garcia lució el brazalete de capitán ante el Atlético / Joan Monfort / AP

El tópico de la polivalencia se atribuía hace años a Gabri García o Sergi Roberto. El rendimiento decreciente en sus últimas temporadas se atribuyó habitualmente a un exceso de versatilidad. Con Eric García, esta capacidad polifuncional no le está lastrando sino que le está potenciando todavía más para estar de manera permanente en los esquemas de Hansi Flick.

Tópico 4: "A la selección se va si brillas en tu club"

Cuando Luis Enrique era el seleccionador español y convocaba de manera habitual a Eric García no lo hacía tanto en consecuencia al rendimiento que ofrecía en su club. El asturiano apostaba por las cualidades técnicas del defensa catalán y no le importaba si su rendimiento en el City o el Barça era más o menos irregular.

Eric rompía en este instante el tópico de que el seleccionador premia a los jugadores que más brillan en sus respectivos equipos.

Eric García en un partido contra Kosovo / RFEF

Lo más curioso es que ahora que Eric es indiscutible en el Barça y todo el entorno blaugrana alaba su compromiso y rendimiento regular, el central catalán no entra en los planes de Luis de la Fuente.

Puestos a romper tópicos, es difícil que un jugador español que esté siendo de los mejores del Barça no acuda a la selección.

Luis Enrique siempre creyó en Eric García / Valentí Enrich

Lo cierto es que cuando Eric iba con la Roja en Barcelona se dudaba de él y ahora no va convocado cuando sus partidos salen a recitales diarios.

En este caso el tópico vuelve a saltar por los aires por partida doble.

Tópico 5: "Para ser un buen central hay que ser un portento físico y superar el 1,90 de altura"

"Para ser un gran central tienes que ser muy alto y una bestia física". Esta idea suele repetirse en los campos de fútbol, en las redacciones de los medios de comunicación y en cualquier charla futbolera de bar. El perfil de Eric García suele romper con este molde de central que "se impone en los duelos con un físico privilegiado". Eric García sufrió en sus inicios en el primer equipo del Barça porque su perfil de central técnico necesita de un contexto dominador que el Barça no era capaz de sostener entonces.

Eric Garcia, en Stamford Bridge / Valentí Enrich

Con Hansi Flick, el Barça adelanta la línea en el centro del campo y en este contexto de espacios más reducidos y estando el balón lejos del área las cualidades de Eric se multiplican.

En otro equipo con una idea de juego más convencional el tópico que descartaría a Eric por 'blandito' podría ser cierto. En el ecosistema del Barça actual, Eric es un ganador de duelos increíble ya que lo hace en el contexto que mejor se adapta a sus características.

Rodrigo Mendoza conduce la pelota ante el marcaje de Eric García y Araujo / Paco Largo/LOF

No descartemos que haya quién después de leer estos cinco tópicos rotos concluya que 2el fútbol es así". Esto no lo podrá romper ni Eric ni nadie....