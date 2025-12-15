Caporal Eric Garcia: La anécdota que demuestra su inteligencia táctica desde su etapa en el Manchester City

Si en el fútbol existieran los premios que hay en la NBA, Eric Garcia tendría muchísimas opciones de llevarse el galardón al 'Jugador que más ha mejorado' de la temporada. Los datos estadísticos no reflejan la mejoría del futbolista todoterreno 'made in Flick' que es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier posición sobre el campo y rendir con solvencia evidente, como ha estado haciendo desde el inicio de la temporada.

El año pasado ya se vio cierta mejora y una capacidad sorprendente de jugar tanto de central, su posición habitual, como de lateral diestro cuando se le daba descanso a Jules Koundé. A final del año el entrenador alemán ya empezó a probarle en una nueva posición en el centro del campo, una opción que este curso se ha convertido en una realidad ante las continuas bajas en este sector del '11' azulgrana.

Eric Garcia, brillante contra Osasuna / Dani Barbeito / SPO

Sin embargo, esta inteligencia táctica del catalán no es algo nuevo para los que ya le conocían de su etapa en el Manchester City. Aunque la cesión al Girona fue clave en el desarrollo de su juego y en el sentido de creerse a si mismo como un jugador capaz de aportar al equipo, como reveló en el acto de renovación de la semana pasada, en Inglaterra ya dejaba muestras de lo que estaba por venir.

Así lo explica el periodista Lu Martín en una intervención en el programa 'Què t'hi jugues!' de Cadena SER Catalunya: "Fue un tío con mucho carácter, y después mucha ascendencia dentro del equipo y en el campo", apunta.

Eric Garcia durante un partido con el Manchester City. / Manchester City

Eric jugó dos temporadas con el primer equipo en Inglaterra en las que disputó 35 partidos y ganó dos Premier League, una Copa de la Liga y una Supercopa antes de regresar al Barça. Desde su vuelta, los números han ido mejorando temporada por temporada y ahora forma parte de la alineación de gala del entrenador.

Aparte de la polivalencia le suma una gran capacidad de leer el plan de juego del rival, algo que ya demostró a Pep Guardiola en su momento: "En un partido de Copa estaban calentando y cuando llegó al vestuario, que Pep no ve los calentamientos, le dice, 'estos juegan con cinco atrás'. Pep tenía dudas, no sabía si jugarían con cuatro y un doble pivote o si lo harían con cinco", comenta Martín.

Al preguntarle como podía saber la táctica rival, Eric no dudó en resaltar que era "porque los había visto en ese rato y los ejercicios que hacen... me hace sospechar que juegan con cinco atrás".

Lo mejor es que al empezar el partido, el rival se ordenó exactamente como había predicho el central catalán, por lo que supo avanzar un dato muy importante para preparar la forma de presionar de su equipo y cómo moverse en ataque.

De esta manera, ya dio muestras de su liderazgo futuro que ahora se puede ver en el FC Barcelona, donde ha pasado de ser el quinto o sexto central al comodín de lujo que cualquier técnico querría.