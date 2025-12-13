Eric Garcia: "Pedri te lo soluciona todo"

Eric Garcia se ha convertido en imprescindible para Hansi Flick. Donde sea, en el centro de la defensa, en el pivote defensivo o en el lateral derecho. Pero siempre sobre el terreno de juego, donde volvió a completar una gran actuación frente a Osasuna. El de Martorell valoró la victoria, que permite a los azulgranas dormir con 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación.

"Fue un partido complicado, similar al Entracht. Nos faltó ritmo en la circulación, pero llevamos un cúmulo de partidos importante. Contra estos equipos, si no mueves el balón ràpido, se cierran muy atrás, no hay espacios, y cuesta. Pero, al final, muy contentos", aseguró el central azulgrana sobre las complicaciones que tuvo el FC Barcelona para superar el muro defensivo rojillo.

Por eso, Eric sabe de la importancia de futbolistas como Pedri, capaces de desatascar los partidos con una genialidad. Preguntado sobre el tinerfeño, su compañero fue muy claro: "Cuando se complica un poco el tema le das un balón a Pedri y te lo soluciona todo". Y así fue.

Pero a quien hay que poner también en valor es al propio Eric Garcia, que celebró su justísima renovación de esta semana con la confirmación de que es titularísimo en este equipo. "La polivalencia da un impulso al equipo, crea más competencia, nos tiene enchufados a todos y le va bien al míster", explicó el de Martorell sobre su capacidad para jugar en diferentes posiciones.

El Barça no falla en LaLiga y ha impuesto un ritmo muy alto que le puede costar incluso la cabeza al entrenador del máximo rival si este domingo el Real Madrid no hace los deberes en Mendizorroza. Eric Garcia piensa solo en azulgrana, pero no hay duda que "si ganas el partido y aumentas la distancia es importante y al final tienes un domingo más tranquilo".

Raphinha: "Nuestra situación es muy buena"

El gran protagonista de la victoria ante Osasuna, el brasileño Raphinha, valoró "la paciencia" que tuvo el equipo para romper la defensa navarra y admitió que están en un buen momento. "Nuestra situación es muy buena. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos, es lo más importante".

Remarcó raphinha que "estas victorias son muy importantes porque nos da confianza para seguir sumando puntos". Y sobre la celebración con Lamine y la ruleta entre ellos, comentó que no tuvo un significado especial: "No, sinceramente. Hace tiempo que preparamos este movimiento y al final, logramos sellar el partido".

Raphinha le marcó a Osasuna / AP

Balde elogia a Raphinha

También habló para los medios con derechos Alejandro Balde, que precisamente elogió a Raphinha: "Tenerlo con nosotros es un gran placer, sobre todo para los jugadores jóvenes, siempre ofrece buenos consejos y estoy muy contento por él. Ha regresado con una forma excelente de su lesión".