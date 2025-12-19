De Jong, en la recámara

Tal y como ha avanzado SPORT, Pedri ha hecho esta mañana trabajo específico por culpa de una sobrecarga. El plan de Flick sigue siendo contar con el canario el domingo, pero Frenkie de Jong gana enteros como primera alternativa.

La exigencia del calendario y la posición del Barça en las tres competiciones han hecho que el técnico alemán no haya podido dosificar a Pedri como le habría gustado tras volver de una lesión muscular. Como ejemplo, el duelo copero ante el Guadalajara, donde tuvo que recurrir a él cuando el Barça no pasaba del empate.

El canario es un factor decisivo en el mediocampo titular ahora mismo de Flick, que cuenta con dos piezas fijas: Eric Garcia y Pedri. Con Olmo lesionado, la tercera pieza debería ser para Fermín, pero Raphinha también está teniendo minutos en esa posición. Es por eso que ahora mismo, el mediocampo ante el Villarreal genera algunas dudas.

La idea de Flick

La hoja de ruta de Hansi Flick para el centro del campo sigue bastante definida. A día de hoy, la prioridad del técnico alemán es que Pedri sea titular, siempre que las sensaciones físicas del canario acompañen.

Flick considera al tinerfeño el futbolista que da sentido al juego entre líneas y conecta la salida limpia con los hombres de ataque. Sin embargo, si el cuerpo técnico decide no forzar de inicio a Pedri, el plan alternativo está claro: Frenkie de Jong sería el elegido para acompañar a Eric Garcia en el doble pivote.

El neerlandés viene de recuperar protagonismo tras unas semanas irregulares marcadas por un proceso febril que le apartó de la continuidad. Antes del duelo copero ante el Guadalajara, Frenkie acumulaba cinco partidos consecutivos sin ser titular, una circunstancia poco habitual en un futbolista que hasta hace nada era considerado imprescindible. Algo cambió en las últimas semanas y Flick fue claro en la previa ante Osasuna, cuando lanzó un mensaje directo: “Hemos jugado muy bien en los últimos partidos con Cubarsí, Eric, Ferran… De Jong tiene que mejorar después de estos días de baja”.

Ante Osasuna, Frenkie apenas dispuso de 16 minutos, un rol secundario que contrastó con su titularidad en Copa, donde completó todo el encuentro. En el Pedro Escartín actuó primero junto a Marc Bernal y, tras el descanso, formó doble pivote con Casadó, una prueba más de que Flick sigue explorando combinaciones y jerarquías. Con todo, si la enfermería lo permite, De Jong apunta ahora mismo al banquillo ante el Villarreal.

Flick está apostando por el triángulo Cubarsí-Gerard Martín-Eric Garcia como uno de los grandes pilares de la estructura defensiva. Un escenario en el que Pedri juega en la segunda altura del mediocampo, como el eje del juego del equipo. Si persisten las molestias del canario, Flick tiene en la recámara la opción de Frenkie de Jong para llevar el timón en Villarreal en un duelo en el que el Barça se juega mucho más que los tres puntos ante un rival directo en este inicio de LaLiga, y es que irse de vacaciones navideñas manteniendo la distancia con el Real Madrid es primordial.