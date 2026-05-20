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FC BARCELONA

El 'efecto dominó' de los tres meses de baja de Fermín en el Barça

El onubense, operado este martes, no estará operativo hasta mediados o finales de agosto y eso abre un abanico por debajo

La tristeza de la abuela de Fermín tras la lesión de su nieto

La tristeza de la abuela de Fermín tras la lesión de su nieto

La tristeza de la abuela de Fermín tras la lesión de su nieto / El Desmarque

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Ya atisbaba su primera Copa del Mundo Fermín López con una ilusión y unas expectativas desbordantes. Pero la crueldad se ha cebado con el onubense en forma de lesión. En un partido intrascendente sufrió un contratiempo que de inicio no parecía tanto, pero que luego se transformó en una rotura del quinto metatarsiano y tener que pasar por el quirófano: adiós a uno de sus sueños de infancia.

Fermín deberá pasar por el quirofano

Fermín pasó por el quirofano / AFP7 vía Europa Press

Perderse el Mundial es un varapalo durísimo para el andaluz. Sin ir más lejos, Pedri describió cómo lo vio tras haber pasado en unas horas de estar dentro y apuntar a tener protagonismo a verse fuera: "Ayer estuve con él. Estaba muy jodido. Personalmente, me llevo muy bien con él y espero que se recupere bien porque nos va a dar mucho tanto en el Barça como en la selección".

Lesión delicada

El andaluz estará alrededor de tres meses de baja tras ser sometido el martes a operación. Es una zona muy delicada y que es vital que sane bien porque luego les recidivas son habituales. De esta forma, lo prioritario para los servicios médicos del club es que durante el verano se sigan todos los plazos y procesos adecuados y no precipitar su regreso.

Fermín, antes del partido contra Osasuna.

Fermín, antes del partido contra Osasuna. / DANI BARBEITO / SPORT

Según los tempos marcados, tal y como analizamos en SPORT, el onubense hará buena parte de esa recuperación en su pueblo natal, El Campillo, rodeado de los suyos y en constante contacto con los fisios y recuperadores del Barça, que lo irán monitorizando.

Arranque de Liga aún incierto

Ha sido un golpe muy importante a nivel anímico y es importante que se sienta arropado. A partir de ahí, esa baja de Fermín, lógicamente, invita a pensar que Flick tendrá que llenar su vacío teniendo en cuenta que es probable que no llegue al 100% al arranque de la competición oficial. El arranque de Liga está previsto para el fin de semana del 14-15 de agosto, pero los clubes con más internacionales es probable que arranquen una semana más tarde.

Flick tirará de cantera

La baja de Fermín abrirá puertas a perfiles de la cantera. Será una pretemporada atípica, como la primera del técnico alemán. Contará con muchos canteranos ante la ausencia de buena parte de los internacionales que habrán acudido al Mundial (dependiendo de hasta qué rondas lleguen).

Toni y Barberá se entendieron de fábula

Toni y Barberá se entendieron de fábula / Valentí Enrich

En ese sentido, hay alternativas en La Masia dispuestas a dar un paso al frente. Uno de los que juega en esa demarcación por dentro es Toni Fernández. El canterano está a expensas de resolver su situación en los próximos días y ver si forma parte del roster de la primera plantilla o se opta por otra opción.

Guille celebró con sus compañeros el 1-0 contra el Andorra

Guille celebró con sus compañeros el 1-0 contra el Andorra / Dani Barbeito

También Guille Fernández es otro de los que puede adaptarse a esa demarcación de mediapunta. También termina contrato en 2027 y es un perfil muy versátil y con mucha proyección. Dos casos a seguir porque se establecerá para ellos una hoja de ruta próximamente.

Otras alternativas

Lesionado de larga duración Juan Hernández, cabe recalcar que Brian Fariñas, por ejemplo, dejará el club las próximas semanas, tal y como informamos en SPORT. Tommy es un perfil más de contención y Quim Junyent es otro que saldrá porque termina contrato el 30 de junio.

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Ebrima Tunkara podría adaptarse también a jugar por dentro, si bien lo hemos visto a menudo más en el costado izquierdo del ataque. Veremos cuáles son las apuestas de Flick.

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