Comunicado oficial del FC Barcelona sobre Fermín López: operado con éxito

Fermín López fue operado de forma satisfactoria de la lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador sufrió el percance en el partido ante el Betis del pasado domingo y le impedirá participar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Fermín deberá estar entre dos y tres meses de baja, por lo que su objetivo próximo es poder estar plenamente recuperado para empezar la próxima temporada con el FC Barcelona.

El onubense era un fijo en los planes de De la Fuente para la Copa del Mundo. Estaba en la prelista de 55 futbolistas entregada a la FIFA y habría figurado en la relación final de 26 futbolistas.

Fermín López, en el partido de la selección española ante Egipto / Valentí Enrich

De la Fuente comunicará su lista este lunes 25 de mayo sin la presencia del onubense, quien se había ganado un rol importante en la selección después de tener un papel más secundario durante la Eurocopa del 2024 en la que disputó solo algunos minutos ante Albania.

Su gran momento con la Roja fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue el mejor jugador del equipo español liderando a España con 6 goles, 2 de ellos en la apasionante final frente a Francia.

Fermín ha sufrido una lesión parecida a la que padecieron en su día Ferran Torres o Messi, que tuvieron que estar tres meses apartados de los terrenos de juego. La desgracia no pudo ser mayor para un futbolista que había cuajado una extraordinaria temporada y se merecía estar en el Mundial.

Estará entre dos y tres meses de baja

El comunicado médico no especificó el tiempo de recuperación de la lesión de Fermín López, aunque SPORT ha podido saber que será de entre dos y tres meses de baja. Un contratiempo que le deja definitivamente sin Mundial y que le hará perderse también la pretemporada. Llegaría más o menos para el arranque de LaLiga, con las fechas todavía por confirmar por parte del estamento presidido por Javier Tebas.