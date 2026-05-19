Pedri, en el acto de presentación de su acuerdo con Adidas: "Nos queda la espinita de la Champions, pero es un buen año"

Locura absoluta en la tienda de Adidas de Passeig de Gràcia por ver in situ a Pedri González. La brújula del Barça presentaba un acuerdo histórico de renovación con la marca alemana, que lo convierte en uno de los mejor pagados del planeta fútbol y fortalece la alianza con uno de los grandes iconos a nivel mundial.

1.500 personas colapsaron el link de registro para poder ser uno de los 70 privilegiados que ocuparon una de las sillas del acto exclusivo en el corazón de Barcelona.

Baño de masas

Alrededor de las 18:30 apareció el protagonista, que se asomó al balcón del piso superior de la tienda para saludar a las decenas de seguidores y curiosos que llenaban la entrada exterior del recinto.

Pedri y Vinicius Jr. durante 'El Clásico' en LaLiga / Europa Press

Acto seguido, Pedri se sentó en el escenario junto al ‘tiktoker’ Iker Bravo para iniciar el acto y presentar esta nueva entente entre el tinerfeño y la multinacional germana. Acto seguido, el futbolista respondió las preguntas de los medios de comunicación presentes. Con varios temas de actualidad en el tintero.

Uno de los temas, la lesión de Fermín que le impedirá estar en la Copa del Mundo: "Ayer estuve con él. Estaba muy jodido. Personalmente, me llevo muy bien con él y espero que se recupere bien porque nos va a dar mucho tanto en el Barça como en la selección".

Balance de la temporada

"Ha sido una temporada buena. Cuando ganas títulos siempre estás satisfecho, pero está claro que nos ha quedado alguna espinita clavada. A nivel personal estoy contento, he tenido algunas lesiones que ojalá no se hubiesen dado", analizaba el tinerfeño.

Pedri y Lo Celso disputan el balón en el Barça-Betis de la pasada temporada / Alejandro Garcia / EFE

Respecto a si ha pensado en alguna apuesta en caso de ganar el Mundial, el canario dijo que "raparme no me dejan, creo que me teñiré el pelo de amarillo o blanco en caso de levantar la Copa".

"Para mi familia y para mí es un sueño estar en el Barça. Mi abuelo no puedo verlo por desgracia, pero mi padre fue siempre el presidente de la peña barcelonista de Tegueste y te puedes imaginar", añadía el jugador azulgrana.