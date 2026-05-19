Juanma Castaño lamenta el principal problema de la lesión de Fermín: "Perdemos a un jugador absolutamente clave"

Fermín López se perderá el Mundial. Es una realidad. Una noticia que nadie se la esperaba ni queríamos escuchar. El mediapunta del FC Barcelona sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y será sometido a tratamiento quirúrgico, según confirmó el club. Fermín estaba siendo uno de los jugadores más en forma en su posición y apuntaba al once titular, más que nada, porque se lo había ganado, y también la confianza del seleccionador.

En la España de Luis de la Fuente se esperaba que fuera importante como mediapunta, donde iba a competir la plaza con Dani Olmo. En la Eurocopa del 2024 Fermín se proclamó campeón disputando 28 minutos en el intrascendente encuentro frente a Albania. Después de los Juegos Olímpicos y ser el líder de España para ganar el oro en París, Fermín ya dio el paso definitivo a la absoluta, aunque no era titular. Su estreno en el once no llegó hasta su sexto partido con la selección absoluta el pasado mes de marzo.

A pesar de contar con el otro mediapunta del Barça, la realidad es que es una noticia pesíma para la selección, que además de Fermín, viajará con Nico Williams, Merino, Fabián y Lamine tocados. Ahora mismo, España está debilitada por las bajas y Luis de la Fuente le tendrá que buscar relevo al de 'El Campillo'.

Fermín López, en el partido de la selección española ante Egipto / Valentí Enrich

Castaño lamenta la pérdida del azulgrana

El presentador de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, calificó la lesión de Fermín como "lo peor de todo". Considera que, para los aficionados españoles, independientemente del equipo que seas, la lesión es sensible para la plantilla, teniendo en cuenta que a nivel de cifras, era el mejor mediapunta de Europa: 13 goles y 17 asistencias en 48 partidos.

"Ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada", comentaba el presentador. "Perdemos a un jugador absolutamente clave para De la Fuente y más ahora que tenemos a tantos jugadores en banda", decía Castaño.

Como alternativas, Luis de la Fuente baraja a tres opciones: Fornals, Baena y Moleiro.