El FC Barcelona consigue una nueva fuente de ingresos

El FC Barcelona sigue expandiendo sus fronteras comerciales y arañando ingresos estratégicos en los mercados más competitivos del planeta. En plena reestructuración financiera y con el objetivo de maximizar el valor de la marca Barça a nivel global, el club azulgrana ha cerrado un importante acuerdo de patrocinio en Oriente Medio. La entidad financiera Emirates Islamic, uno de los gigantes bancarios del Golfo Pérsico, se ha convertido en el nuevo Partner Oficial de Banca Comercial del club en los Emiratos Árabes Unidos.

La alianza, con vigencia para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, supone una ofensiva comercial en toda regla en un territorio donde el fútbol genera pasiones masivas y donde el Barça cuenta con un séquito de fieles seguidores.

El punto fuerte de este desembarco financiero de la entidad catalana en Oriente será el lanzamiento de la Emirates Islamic Barça Cashback Card. A través de esta tarjeta de crédito de marca compartida, los usuarios de la región no solo obtendrán beneficios financieros vinculados a sus compras del día a día, sino que accederán a un ecosistema puramente culé: merchandising oficial, sorteos y entradas exclusivas para los partidos en el Spotify Camp Nou.

Una alianza de presente y futuro

Los ejecutivos de ambas entidades se han mostrado sumamente satisfechos tras la firma del contrato. Desde los despachos del gigante de Oriente Medio, su CEO, Mohammed Kamran Wajid, reconoció el orgullo de asociarse con un club que respira "pasión y excelencia", buscando unir el estilo de vida de sus clientes con experiencias deportivas únicas.

Por su parte, Marc Bruix, director de patrocinios globales del FC Barcelona, recalcó que este movimiento sitúa de nuevo al socio y al aficionado en el centro del negocio: "Gracias a esta alianza, podemos ofrecer a nuestros seguidores en los EAU una nueva forma de conectar con el club en su día a día", apuntó, celebrando que el patrocinio de la entidad logre traspasar los terrenos de juego.