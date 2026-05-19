La hoja de ruta en la recuperación de Fermín López

Fermín López vivió la cara más amarga del fútbol el pasado domingo durante el Barça-Betis, último partido disputado en el Camp Nou. Duarnte el encuentro, el canterano se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que, sin ser grave, "la teme todo el mundo porque, siendo una tontería, la recuperación va de dos a tres meses y te imposibilita jugar", aseguran desde el vestuario blaugrana.

Fermín López se lesionó en el partido ante el Betis de Liga / Javier Borrego / AFP7

Antes que Fermín, también la habían sufrido jugadores como Messi y Umtitti. El argentino estuvo 91 días recuperándose, mientras que, por su parte, el francés pasó 105 días en el dique seco (del 17 de enero de 2022 al 1 de mayo). En ambos casos, el proceso de alargó por un espacio de tres meses, por lo que los dos meses siempre son una proyección que suele ser demasiado optimista.

Por otro lado, asegura la misma fuente que este tipo de lesión, aunque ofrece la posibilidad de un tratamiento conservador en ciertos tipos de fractura, no suele ser lo habitual en futbolistas. Es decir, habrá que operar sí o sí. Sera esta tarde a las 18 horas cuando el jugador sea intervenido y el jugador pasará una noche en el hospital antes de poder regresar a casa. A partir de ahí, cuando le quiten los puntos, podrá ya empezar a hacer trabajo de gimnasio para no perder masa muscular. En un primer momento se valoró un tratamiento conservador, pero los plazos previstos tampoco le aseguraban estar en el Mundial, así que se optó por asegurar el tiro.

Fermín es muy superior a Camavinga / Dani Barbeito

El proceso requiere la inmovilización inicial, la movilidad y el apoyo progresivo, el fortalecimiento y la readaptación y el retorno paulativo a la actividad. Parece claro que, por muy buen pronóstico que pueda tener la rotura, Fermín López regresará el 15 de julio, cuando la plantilla que esté disponible se someta a las pruebas médicas preceptivas antes del inicio de la pretemporada.

Fermín hizo historia al ganar la Eurocopa y el oro olímpico en París / EFE

En cualquier caso, el golpe anímico que ha supuesto esta lesión en el último momento de la temporada es enorme para el futbolista, que se queda sin el que iba a ser su primer Mundial. Fermín López, fijo en la lista para De la Fuente, con quien ya ganó la Eurocopa 2024 (también es campeón olímpico el mismo año) y que tenía reservado un papel destacado para el centrocampista en México, Estados Unidos y Canadá.

Recuperación con los suyos

La noticia fue un jarro de agua fría para el de El Campillo, que ha querido desconectar del todo unos días antes de ser operado y mantener un perfil bajo porque no tiene los ánimos para nada. De momento, ni mensajes en sus redes sociales ni información más allá de la estricta y necesaria. El golpe ha sido muy duro para él y para los suyos. Lo que sí tiene claro es que, una vez pase por el quirófano, la idea es desplazarse hacia su tierra natal, Huelva, para iniciar el proceso de recuperación. Antes, eso sí, pasará unos días en Barcelona para el postoperatorio.

Fermín López, con los vecinos de El Campillo / TINTO NOTICIAS

Lo hará acompañado de la supervisión de profesionales del club blaugrana, que estarán junto a él mientras dure su puesta a punto. Desde el cuerpo técnico y la dirección deportiva entienden que, como pasó con Raphinha, cuando se recuperó de la lesión sufrida con Brasil en Estados Unidos, a nivel mental será mucho más positivo que pueda estar cerca de su familia, en El Campillo. El Barça pone a su disposición todos los medios posibles y entiende que la mejor forma de superar este momento tan complicado es estar junto a los suyos mientras trabaja sin descanso para volver a los terrenos de juego más fuerte en todos los sentidos.

Fermín López, muy feliz tras clasificarse para las semifinales de la Champions / VALENTÍ ENRICH

Fermín López es uno de los futbolistas más queridos en el vestuario del Barça y tanto sus compañeros como quienes forman la familia culé de la primera plantilla le ha mostrado en privado todo el cariño que sienten por él, enviándole ánimos y fuerza ante uno de los retos, sobre todo a nivel anímico, más duros de los que el canterano ha tenido que sufrir hasta el momento. Nadie duda de que es un luchador y también esta vez saldrá vencedor.