Problema Bardghji: El Barça no entiende su enfado y no está a la venta

Las declaraciones de Ronny Bardghji aprovechando su concentración con Suecia en las que dejaba claro su malestar por no tener más minutos en el Barça no han sentado bien en el club blaugrana. El futbolista fichó el pasado verano con un plan deportivo en el que tenía claro su rol en este curso de adaptación al equipo y al fútbol español. Bardghji también sabía que debería competir por un puesto con Lamine Yamal y en el mes de enero se actualizó su situación con su entorno sin problema alguno. El Barça mantiene que sigue su apuesta firme por el internacional sueco y que no está prevista su salida en el mercado de verano. Si Bardghji desea marcharse, lo deberá verablizar públicamente a la espera de ofertas convincentes.

Bardghji firmó por el Barça descartando ofertas importantes del fútbol europeo. Incluso, el club blaugrana y el entorno del jugador hablaron de la posibilidad de salir cedido -el Copenhague, su antiguo club era una opción- pero se pactó un primer año con dorsal en el primer equipo blaugrana. A su edad y tras dar el salto al Barça debía ser un curso de adaptación en el que se intentaría que aprovechara el máximo de oportunidades posibles y, sobre todo, en el primer tramo de temporada pudo jugar bastante.

Es cierto que a medida que la competición ha entrado en la fase más decisiva, con partidos que ya empiezan a decidir títulos, Bardghji ha prácticamente desaparecido y su papel se ha tornado residual en el último mes. Lamine Yamal es insustituible en el once y, si no hay percance físico, lo va a jugar prácticamente todo hasta finales de temporada. La posición de Bardghji es complicada y debería tener en cuenta que Rashford, muchísimo más asentado en la élite, tampoco goza ahora de muchos minutos.

El Barça y el jugador analizarán la situación a finales de temporada. Y más tras las declaraciones de Bardghji. El club blaugrana no puede prometerle minutos como extremo diestro, pero desean que continúe porque es una apuesta clara de futuro y el club pagó tres millones de euros por él. En el Barça tienen claro que se trata de un futbolista con muchísimo talento y que sería titular en la mayoría de equipos de Primera División, pero que en el Barça la competencia es muy grande. El jugador, por ahora, siempre había dicho que se quería quedar.

Bardghji ha recibido el interés de equipos importantes en Europa. Y el Barça también, pero el club está cerrando las puertas a una cesión o traspaso. El Oporto insistió mucho el verano pasado y ahora podría volver a la carga. Lo que tiene claro el Barça es que no será proactivo en este tema y que si el futbolista decide salir, lo deberá comunicar. Y a partir de ahí se valoraría en función de la oferta presentada.