Deco, en Brasil para relanzar su proyecto más personal

Pequeña tregua para el fútbol de clubes antes de la traca final de la temporada 2025/26. El parón de selecciones de finales de marzo otorga un pequeño respiro tanto a los futbolistas que no han sido citado por sus selecciones como a los entrenadores y directores técnicos. En este sentido, Deco ha aprovechado el descanso de la competición del FC Barcelona para viajar a Brasil.

El director deportivo blaugrana, que ya trabaja en la confección de la plantilla para el próximo curso, participó este miércoles en el relanzamiento del 'Instituto Deco 20', un proyecto social y "transformacional" impulsado por el excentrocampista con el objetivo de fomentar la formación deportiva y educativa de jóvenes talentos.

El acto tuvo lugar en la ciudad brasileña de Indaiatuba, en el estado de São Paulo, donde se presentó la nueva etapa de la iniciativa creada originalmente en 2007. En esta nueva fase, el proyecto pone el foco en la formación de jóvenes deportistas en disciplinas practicadas sobre arena, como el beach tennis o el vóley playa. Durante el evento, Deco destacó que el objetivo del instituto es ofrecer oportunidades deportivas y educativas a niños y jóvenes, combinando la iniciación al deporte con valores formativos y la posibilidad de desarrollar una carrera competitiva.

El relanzamiento del instituto también se vincula a la actividad de la Arena Deco Beach, un complejo deportivo que pretende convertirse en un centro de referencia para el desarrollo de deportes de arena en Brasil y en una plataforma para detectar nuevos talentos. El proyecto contará con programas de iniciación y formación deportiva dirigidos a jóvenes, con la intención de crear un recorrido que abarque desde las primeras etapas de aprendizaje hasta el alto rendimiento.

La presencia de Deco en Brasil para este acto coincide, insistimos, con el parón internacional del fútbol europeo, lo que permitió al exinternacional portugués atender este compromiso personal mientras continúa desempeñando su labor como responsable de la planificación deportiva del FC Barcelona.