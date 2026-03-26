El FC Barcelona mantiene a Jan Virgili en 'stand by'

Era difícil prever que la irrupción de Jan Virgili en Primera División sería tan meteórica. El extremo de Vilassar aterrizó en agosto en Mallorca y ya desde que puso un pie en el césped (debutó en el Bernabéu) dejó claro que llegaba para dejar huella, no para ser un simple agitador. Tras esa carta de presentación ante el Madrid, Virgili se mantuvo como una pieza indispensable de Jagoba Arrasate. Insolente, irreverente, derribó la puerta de la máxima categoría del fútbol español pese a acumular apenas un puñado de partidos en Primera RFEF y otra media temporada en la División de Honor Juvenil con el Barça.

Precisamente, la catapulta del fichaje por el FC Barcelona fue determinante para la explosión del atacante. Llegó procedente del Nàstic el verano de 2024 y con Juliano Belletti dio el gran salto. Es clave para entender todo lo que le ha pasado estos meses su mentalidad. Puede tener un mal día, pero nunca se viene abajo. Sigue encarando e intentándolo hasta que le sale. Además, el hecho de que pueda jugar en ambas bandas y salir por dentro y por fuera le añade más 'picante'. Y eso es lo que le vio Arrasate.

El 'pressing' de Jagoba Arrasate

El técnico guipuzcoano, que salió hace unas semanas del club bermellón, le insistió hasta la saciedad el verano pasado. Y ya cuando Jan supo que no iba a la gira asiática con el primer equipo todo cambió. El camino que le ofrecía el Mallorca en Primera era irrechazable. Pese a que no está siendo un curso sencillo, Jan se ha erigido como una de las principales bazas ofensivas del equipo. Ha debutado con la selección sub'21 y anteriormente brilló tanto en el Europeo sub'19 como en el Mundial sub'20.

Jan Virgili celebrando un gol en el europeo Sub 19 / Sport

El Barça lo traspasó al Mallorca por unos cuatro millones de euros y se guardó un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo. La cláusula del chico ronda los 30 'kilos'. En una entrevista reciente con SPORT no dudó en mantener el discurso que ha expuesto cada vez que le han preguntado: "Si me llamara el Barça sería difícil decir que no". Su sueño de pequeño es triunfar de azulgrana, nunca lo ha escondido.

Sin movimientos

Pese a las informaciones recientes que apuntan a que el club azulgrana lo tiene como objetivo para este verano, por ahora no ha habido ningún movimiento. Ni con el entorno del futbolista ni con el Mallorca. Lógicamente, por el hecho de tener un 40% de un futuro traspaso al Barça le saldría mucho más económico que otros extremos de un nivel parecido en el mercado.

Arrasate dando indicaciones a Virgili en la banda / Diario de Mallorca

Tener a Jan por 12-15 millones, teniendo en cuenta la relación calidad-precio de un panorama internacional absolutamente desbocado, no es poca cosa. En principio, la idea es ejecutar los 30 'kilos' por Rashford, pero no se quiere hacer un desembolso tan importante este verano, puesto que la inversión potente debe ir para un central y, sobre todo, un '9'. Las próximas semanas tocará mover ficha.