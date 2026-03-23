Lewandowski se pronuncia sobre su futuro en el Barça

El futuro de Robert Lewandowski está en el aire. El polaco termina contrato este verano y sigue sin saber si seguirá jugando en el FC Barcelona el siguiente curso o no. El club y el delantero deben decidir lo mejor para su futuro, aunque los azulgranas ya analizan el mercado buscando un recambio.

Lewandowski marcó un doblete ante el Newcastle en Champions, pero sus últimos encuentros con el Barça han sido complicados. Este lunes el delantero llegó a la concentración de Polonia, donde intentará conseguir la clasificación al Mundial.

El delantero es el capitán de la selección polaca y fue el encargado de hablar ante los medios en su llegada a la concentración, donde no faltaron preguntas sobre su futuro inmediato. Lewandowski sigue sin saber qué pasará la temporada que viene y que aún no ha decidido: "Respecto a mi futuro en el Barcelona, lo que dije no ha cambiado. Me estoy tomando mi tiempo para decidir qué es lo mejor para mí. No he tomado ninguna decisión".

La máscara es incómoda

En las últimas semanas se ha visto al ex del Bayern jugando con una máscara protectora desde el golpe que se llevó ante el Villarreal, algo que le ha molestado durante todos estos partidos: "Jugar con máscara, sobre todo en la cabeza, no es cómodo, no lo niego. Como delantero, uso mucho el ojo, y justo al lado está la máscara. En los últimos días la he acortado aún más, hasta donde está el hueso roto, y he alargado el resto, lo que ha ayudado un poco. Pero todavía tengo que jugar con esta máscara durante dos semanas más. Después de alargarla, está mejor. En cuanto a los remates de cabeza, ya no tengo miedo", explicó ante los medios de comunciación.

Lewandowski, con máscara, en el partido de liga ante el Sevilla / EFE

Otro tema curioso fue la pérdida de responsabilidad en el Barça. El polaco había sido el primer lanzador de penaltis desde su llegada al Spotify Camp Nou, pero en estos últimos encuentros Raphinha y Lamine Yamal le han pasado por delante. El de Rocafonda lo tiró ante el Newcastle con Lewandowski en el campo.

"Es obvio que a veces, cuando te falta confianza, hay un momento de vacilación y se toman decisiones en el campo. Hay jugadores que tiran bien los penaltis. Estoy preparado, pero cuando sientes que te faltan minutos, confianza, sensaciones, ritmo, es mejor elegir al mejor para el equipo. Y quien se sienta mejor, resulta que es quien tira los penaltis".

Si su futuro en Barcelona no está decidido, su futuro con la selección tampoco. Con 37 años sigue siendo pieza clave en Polonia y su máxima esperanza para ir a la Copa del Mundo. Por ahora se sigue viendo defendiendo a su país: "No voy a tomar ninguna decisión, no estoy preparado para tomar ninguna. Todavía no lo sé, probablemente no suceda pronto. Cuando sepa que es el momento adecuado, probablemente te lo diré. Ahora mismo no tengo esa sensación".

La selección polaca jugará el próximo 26 de marzo en el Estadio Nacional de Varsovia las semifinales de la repesca para estar en el Mundial ante Albania. Si se clasifican para la final, se enfrentarían a Ucrania o Suecia en la gran final el 31 de marzo, con un billete para Estados Unidos, Canadá y México en juego.