Ferran Torres está tranquilo y seguro de que su sequía en el Barça acabará pronto

Ferran Torres inició la presente temporada igual o mejor de como acabó la anterior. El de Foios anotó trece tantos en la primera parte del curso. Desde que se inició este 2026 han sido solo tres los tantos que ha logrado con la camiseta del Barça. Marcó en la semifinal de la Supercopa contra el Athletic, lo hizo en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Racing y frente al Elche en la Liga. El logrado ante los ilicitanos, el 31 de enero, fue el último gol de Ferran.

El valenciano, que ha combinado la titularidad con Robert Lewandowski estas últimas semanas, no está preocupado por esta sequía. Evidentemente, como cualquier goleador, quiere ver puerta cuanto antes mejor, pero es consciente de que el gol es cuestión de rachas y está convencido de que cuando entre un gol empezarán a entrar más, pues ha demostrado su efectividad desde que Hansi Flick llegó al banquillo azulgrana. El pasado curso, por ejemplo, fue el máximo realizador de la Copa del Rey que ganó el Barça y MVP de la final, que envió a la prórroga a falta de pocos minutos para el final del choque.

Ferran Torres, aunque haya ruido fuera y sabiendo que han vuelto algunas críticas sobre él, está tranquilo porque lo más importante, la confianza que el entrenador ha mostrado en él, sigue intacta. También la del club azulgrana. El delantero valenciano tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027 y el director deportivo, Deco, tiene claro que debe ampliar esta vinculación independientemente de si la plantilla se refuerza el próximo verano con otro delantero.

El de Foios espera romper la sequía el domingo ante el Rayo tras haber sido suplente en los tres últimos partidos. Probablemente, iniciará el partido en el once titular y batir a Batalla será uno de sus objetivos, aunque siempre tiene en la cabeza ayudar al equipo de la forma que sea. Tras el encuentro, se concentrará con la selección española. Es fijo para el Mundial y este viernes entró en la lista de Luis De la Fuente para los amistosos contra Serbia y Egipto. Es noveno en el ránking histórico de goleadores de la selección española. Suma 23 tantos, los mismos que Alfredo Di Stéfano, y está a cuatro de Emilio Butragueño. Ferran Torres ve estos partidos también como una oportunidad para volver a cantar gol y que los tantos vuelvan a llegar uno detrás de otro.