El "garabato" de Flick: el gesto que resume el esperpento del VAR en el Metropolitano

Hansi Flick no necesitó un gran discurso técnico para retratar el caos vivido en el Metropolitano; le bastó con un gesto cargado de ironía que ya es la imagen de estas semifinales. En una rueda de prensa marcada por la incredulidad, el técnico alemán ridiculizó los seis minutos de revisión arbitral levantando la mano al aire y dibujando un garabato errático mientras sentenciaba: "Han hecho así las líneas".

Con ese movimiento, Flick resumió la frustración de un vestuario que no comprende cómo el gol de Pau Cubarsí acabó anulado por un "toque de rebote" tras una espera eterna. La parodia visual del entrenador azulgrana apuntó directamente a la fragilidad del sistema, especialmente después de que el CTA admitiera oficialmente que el fuera de juego semiautomático (SAOT) colapsó. Para Flick, el hecho de que la tecnología "generase un fallo en la modelización" y obligase a los árbitros a "lanzar líneas manuales" convierte la precisión del VAR en algo tan subjetivo como el trazo que dibujó con su dedo en el aire.

El gesto de Flick puso el foco en la contradicción de una noche en la que, según el comunicado arbitral, fue imposible "lanzar la recreación a la producción televisiva" por la densidad de jugadores. Mientras el estamento arbitral se justificaba alegando que "el proceso de peritación se extendió más de lo normal", el técnico del Barça zanjó el debate con una mofa que cuestiona la fiabilidad de una decisión tomada a pulso. Su garabato en el aire queda ya como el símbolo de un sistema que, en el momento de la verdad, se vio obligado a improvisar.