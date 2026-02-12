En directo
COPA DEL REY
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la ida de semis entre Atlético y Barça (TVE, TV3, Movistar+; 21.00h) en el Metropolitano
Vamos a ver cómo plantea Flick el partido con las bajas de Raphinha y Rashford además de la de Pedri
Calentando motores
A 25km del Metropolitano, en el Centro deportivo Alcalá de Henares, el Atlético femenino se juega a la misma hora que el masculino, a las 21.00h, su pase a los cuartos de final de la Champions contra el Manchester United de Fridolina Rolfö. Muy mal gestionado
Nuestra compañera Blanca Sánchez, especialista del Atlético, apunta más sin embargo a un 4-3-3. Y se ha sorprendido con la entrada en el once de Molina y con la posición de Llorente, en el medio con Koke
Este es el once del Cholo:
Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián
La previa de Ivan San Antonio, nuestro enviado especial en Madrid. El final del vídeo no tiene desperdicio
Y a pesar de las buenas actuaciones de Marc Bernal, Flick ha optado por la carta de Casadó, que vuelve a ser titular. El técnico alemán, como dijo en rueda de prensa, todavía está gestionando la vuelta de Bernal tras la lesión, un regreso progresivo y siempre según el contexto del partido
La posición de delantero centro generaba expectación, aunque apuntaba al once Ferran Torres después de que el 'tiburón' descansara en los dos últimos partidos (jugó unos 20 minutos en Albacete y ante el Mallorca) y fuera protagonista en el feudo colchonero la pasada temporada: firmó un doblete en LaLiga y marcó el gol que dio el pase a la final en la Copa del Rey
Así, Ferran Torres es el '9' elegido de Hansi Flick. También Casadó para el pivote y Fermín hará de Raphinha, con Olmo en el interior
¡El once del Barça!
Estos son los elegidos de Hansi Flick:
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Casadó, De Jong, Olmo; Lamine, Ferran, Fermín
