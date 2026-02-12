El 1x1 del Barça contra el Atlético de Madrid

Un Barça totalmente desconocido cayó por 4-0 en el Metropilitano y quedó contra las cuerdas en su objetivo de volver a conquistar la Copa del Rey. Los de Hansi Flick encajaron 4 goles en la primera mitad y en la segunda, el VAR anuló un gol a Pau Cubarsí y para los azulgranas fue un quiero y no puedo. De aquí tres semanas, la vuelta en el Spotify Camp Nou donde será necesaria una remontada histórica.

Joan Represa

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid:

3 Joan Garcia, Portero Avasallado Arrancó el partido con una parada salvadora a Simeone, pero no pudo controlar un pase de Eric por el irregular estado del césped y encajó uno de los goles más dolorosos de su carrera. Poco pudo hacer en el segundo de Griezmann, con todo el equipo descolocado. Y lo mismo sirve para el tercero. Y para el cuarto... El vendaval rojiblanco, para su fortuna, cesó en la segunda mitad.

3 Jules Koundé, Defensa Alborotado Marcar al rapidísimo Lookman era una prueba de fuego para un futbolista que no logra ser el de la pasada campaña. Impreciso con el balón, el segundo rojiblanco le pilló fuera de su posición y el balón de Griezmann le acabó pasando por debajo de sus piernas. Lo arregló a medias cuando salvó en la línea de gol un disparo de Julián que podía ir fuera. También evitó que Sorloth rematara limpio. Partido extraño el suyo.

3 Pau Cubarsí, Defensa Frustrado Así se quedó el canterano cuando tuvo que sacar el balón del 1-0 ya dentro de su portería. Y asi se volvió a quedar cuando consiguió marcar gol al inicio de la segunda parte y se lo anularon tras siete minutos de deliberación. Cubarsí, como el resto del equipo, no estuvo a la altura en una primera mitad de sufrimiento y pudo respirar y tener más contacto con el balón después.

3 Eric Garcia, Defensa Desesperado De un pase suyo que Joan Garcia no controló nació el primero del Atlético, pero ninguna culpa tuvo el de Martorell. En el tercero, no pudo llegar donde debía estar Balde. En ataque, empalmó demasiado fuerte un chut. Una dura entrada sobre Baena, revisada por el VAR, acabó con su expulsión en un partido para olvidar.

2 Alejandro Balde, Defensa Desnortado Corrió como 'pollo sin cabeza' y dejó huecos que fueron bien aprovechados por los delanteros colchoneros, en especial un Simeone que le llevó por el camino de la amargura. Lleva tiempo que no está a su nivel, pero las sensaciones que mostró en este partido fueron muy preocupantes. Recibió una entrada de Giuliano que debió ser roja para el colchonero.

3 Marc Casadó, Centrocampista Sacrificado El desajuste colectivo en las contras locales le hizo ir de cabeza. En el primero, no llegó a tiempo a tapar el lateral. Y se vio luego forzado a una amarilla porque se escapaba Llorente. Los atléticos reclamaron roja, pero no lo era. Un primer tiempo complicadísimo para el vallesano que ni lo llegó a acabar. Sustituido por Lewandowski.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Desconectado Aunque jugó en una posición que conoce bien, la de Pedri, pareció estar el neerlandés fuera de lugar, sin conseguir conectar con sus compañeros y llevar la batuta del juego. Con el paso de los minutos se fue entonando, pero le costó mucho.

4 Fermín López, Centrocampista Impulsivo Su habitual garra y buenas decisiones no se vieron acompañadas con el acierto. Aun así, estuvo muy cerca de batir a Musso, pero el argentino le adivinó la intención en el disparo. Muy activo en el arranque del segundo tiempo, suyas fueron las primeras acciones, aunque no tuvo continuidad.

4 Lamine Yamal, Delantero Atenazado El férreo y expeditivo marcaje individual de Matteo Ruggeri le dejó con muy pocas opciones de marcar las diferencias, a pesar de que el de Rocafonda lo intentó de todas las maneras hasta que se fue apagando, entre la frustración y el cansancio.

4 Ferran Torres, Delantero Intencionado Suya fue la mejor ocasión del Barça en la primera mitad, un balón que se estrelló en el travesaño. También gozó de otra buena oportunidad, desbaratada por Musso. El valenciano, que se fue a la izquierda cuando entró Lewy, al menos, lo intentó, lo que no se puede decir esta vez de todos. La volvió a tener en la prolongación.

4 Dani Olmo, Centrocampista Desubicado Enganchado a la banda izquierda pareció perdido y solo cuando centró algo su posición, empezó a generar peligro. Fue entonces cuando pudo ayudar más en la construcción de la jugada y apoyar a los centrocampistas.

3 Robert Lewandowski, Delantero Desaparecido Fue el recurso de urgencia de Hansi Flick para arreglar el desaguidado, pero apenas ni la tocó en todos los minutos que estuvo sobre el verde.

3 Joao Cancelo, Defensa Inexplicable Se situó por la izquierda, donde le pone siempre Flick y buscó dar más profundidad al equipo, sin apenas conseguirlo.

4 Ronald Araujo, Defensa Testimonial Entró cuando el Atlético ya no buscó tanto el ataque. Mantuvo bien la línea y no cometió errores.