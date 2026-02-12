Eric Garcia: “Estoy convencido de que podemos darle la vuelta en el Camp Nou”

Eric Garcia no se escondió. Expulsado en el tramo final y con un 4-0 muy duro en el marcador del Metropolitano, el central, capitán sin brazalete, fue quien salió a dar la cara tras la ida de semifinales de Copa. Asumió sin rodeos la inferioridad del equipo en el primer tiempo, fue crítico con el arbitraje y lanzó un mensaje claro de convencimiento de cara a la vuelta.

“El la primera parte nos han superado en todo. En intensidad, en ganas, en actitud”, admitió con franqueza. “No nos ha salido nada ya desde el principio. Se ha jugado a lo que ellos querían, han tenido espacio para correr y nos han hecho daño”, explicó, reconociendo que el Atlético impuso su plan sin demasiada oposición azulgrana.

Eric insistió en que la reacción llegó demasiado tarde. “La segunda parte es lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Hemos estado más reconocibles y nos hemos metido en el partido”, señaló. En ese contexto situó también la acción del gol anulado a Cubarsí, que pudo cambiar el rumbo del encuentro. “Si el gol es válido cambia toda la historia. Después de seis minutos mirándolo… es dudoso”. Sobre la revisión, añadió que, según le habían comentado, “primero han dicho que el VAR no funcionaba, por eso tardaban tanto. Con lo que he visto en la imagen no me queda claro. Son cosas difíciles de entender, que por A o por B todas estas decisiones nos están saliendo en contra últimamente”.

Cuestionado por si fue un problema de actitud, matizó el análisis. “Actitud no lo sé, intensidad obviamente sí. Ellos han ajustado cosas que nos han complicado y no hemos sabido resolverlo en la primera parte, y nos ha pasado factura”. Tampoco quiso escudarse en el contexto del rival. “No debe ser una excusa. En la primera parte nos han pasado por encima, pero en la segunda nos hemos metido. Quedan 90 minutos”.

El central también habló de su expulsión, en una jugada en la que dejó al equipo con uno menos. “En la mía, al final se iba solo, me resbalo, él también me da a mí”, explicó. Antes, consideró que “la entrada de Giuliano a Balde es una roja muy clara”. En cualquier caso, evitó cargar todo el foco en el arbitraje: “Ya nos hemos complicado suficiente la vida y aún tenemos que ir más a remolque. Tenemos que estar centrados en nosotros mismos”. Ni siquiera el estado del césped quiso convertirlo en coartada. “Obviamente no estaba bien, pero no lo pondré de excusa porque ellos también jugaban. Para hacer nuestro fútbol era difícil. Espero que lo cambien”.

Pese al golpe, el mensaje final fue de convicción absoluta. “Quedan 90 minutos, en casa, con nuestra afición. No tengo ninguna duda, se le puede dar la vuelta”. Y lo resumió en una frase que marcó su comparecencia: “Estoy convencido de que podemos darle la vuelta en el Camp Nou”. Antes de marcharse, tuvo un recuerdo para los aficionados desplazados y para todos los culés. “Muchas gracias. Nos vamos a dejar la vida en la vuelta. Sabemos que nos lo van a poner difícil, pero si estamos juntos como equipo podemos hacerlo. Pedir disculpas por el partido que hemos hecho hoy. Con la plantilla que tenemos y el apoyo de la afición, podemos darle la vuelta”