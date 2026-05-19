Christensen, Cancelo y Rashford, los tres casos pendientes en el Barça tras el adiós de Lewandowski

Robert Lewandowski se ha podido ir del Barça por la puerta grande, tal y como merecía el 'killer' polaco. Pocas sentencias tan acertadas como la de "llegaste estrella, te vas leyenda" que le dedicó el club azulgrana en un sentido homenaje. Las últimas jornadas siempre tienen aroma de despedida. Y en ocasiones, se acerca el final sin saber el propio protagonista si habrá jugado o no sus últimos minutos en el equipo. Es lo que puede sucederles este sábado en Mestalla para cerrar LaLiga a Andreas Christensen, Joao Cancelo y Marcus Rashford. Tres casos pendientes por resolver de tres futbolistas que o bien acaban contrato (como es la situación del danés) o bien han finalizado su cesión, como les ocurre al portugués y al inglés.

Lucía Feijoo Viera

Las circunstancias son distintas en cada futbolista, pero con un punto en común. Pese a terminar su vinculación, el Barça no ha descartado su marcha. Tampoco está claro que se queden.

Christensen tiene la palabra

Solo falta un partido para cerrar la temporada de clubes y Andreas Christensen todavía no ha vuelto a jugar desde que regresó de la lesión. El defensa se quedó en el banquillo contra Alavés y Betis. Hansi Flick había asegurado que no se dieron las circunstancias en Mendizorroza para su regreso, pero que el plan era que tuviera minutos ante los verdiblancos. Finalmente, no fue así.

Christensen ya estuvo en el banquillo del Barça en Mendizorroza / Valentí Enrich

Pese a ello, y las lesiones que le han impedido tener continuidad, Christensen cuenta con una propuesta para prolongar su contrato. En SPORT ya informamos que las condiciones son a la baja y para una sola temporada. Así que la pelota está en su tejado, pues también tendría interés de clubes ingleses y se llegó a hablar del Inter de Milán.

A sus 30 años, y sin Mundial con el que poder revalorizarse, el danés debe sopesar bien lo que más le conviene.

Cancelo convence a todos

Regresó al Barça prácticamente como una opción de relleno por su polivalencia y una primera etapa con luces y sobras, y acaba la temporada habiendo contraído méritos más que suficientes para que el club sopese la posibilidad de contratarlo. Con su club, el Al Hilal, no se estableció ninguna opción de compra, pero el deseo del jugador de quedarse es muy fuerte y cuenta con el aval de un Hansi Flick que le ha 'descubierto' en el lateral izquierdo.

FC Barcelona - Real Betis I El gol de Joao Cancelo / LALIGA

Cancelo ha madurado muchísimo tácticamente de la mano de Flick. Sigue manteniendo su espíritu ofensivo, pero ahora es más selectivo en las subidas y presta más atención a las misiones defensivas propias de un lateral. El club árabe no le dejará salir por menos de 10 millones, y en SPORT también hemos explicado que el club blaugrana ya está dispuesto a negociar una cantidad o a estudiar alguna operación de intercambio.

Rashford está en el aire

Las intenciones del FC Barcelona con Marcus Rashford han ido dando tantos devaneos como el propio rendimiento del inglés, capaz de lo mejor, con golazos y asistencias prodigiosas, pero también de dejar muchísimas dudas por su irregularidad. Sus números como azulgrana son muy buenos, 28 acciones de gol entre 14 tantos y otras 14 asistencias. Pero el precio de la opción de compra establecida por el Manchester United es alto, 30 millones de euros que motivan que todavía no se haya tomado una decisión.

Rashford celebra su golazo frente al Real Madrid / DPA vía Europa Press

El futbolista está a gusto en Barcelona y le apetecería quedarse. Y cuenta con un factor que puede ser determinante: Hansi Flick. El técnico azulgrana ya apretó por su llegada cuando falló la opción de Nico Williams y ahora podría instar a que, como mínimo, se negocie con los 'Red Devils'. Eso sí, Rashford debería rebajarse considerablemente el sueldo si quiere quedarse. El Barça busca un '9' top que concentre todos los esfuerzos económicos, pero también está mirando extremos.