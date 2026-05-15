Christensen, decisión a punto sobre su renovación

Andreas Christensen, 30 años, está alcanzando su final de contrato con el FC Barcelona. El danés tiene firmado solo hasta final de temporada, pero la intención del club blaugrana es que renueve. Y SPORT puede informar sobre los motivos que tiene para tomar esta decisión.

La renovación, que sería por una temporada, con una segunda opcional, puede parecer sorprendente, pero el Barça tiene razones para afrontarla. Otra cosa es que el jugador acepte firmar por un solo un año con condiciones, además de una bajada considerable de salario, y prefiera inspeccionar el mercado en busca de otras alternativas.

La intervención de Laporta

El presidente electo, Joan Laporta, se ha implicado personalmente en esta operación y decidió que le ofrecerían la prórroga de su contrato cuando se volvió a lesionar en diciembre. Era un percance importante. Christensen se había roto de forma parcial el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda.

Laporta siente mucho aprecio hacia Christensen / Alejandro García / EFE

Laporta no quería dejar tirado al futbolista y desde el primer momento propuso que se le renovara por un año su contrato. Un gesto del dirigente barcelonista hacia un jugador que había demostrado siempre un muy buen comportamiento y profesionalidad.

Además, Laporta tenía y mantiene el aval de Hansi Flick, quien considera al danés como uno de los mejores defensas de la plantilla cuando se encuentra al cien por cien. Christensen entiende perfectamente el sistema del técnico alemán y puede amoldarse tanto a la posición de central como a la de pivote.

Reaparición ante el Betis

El futbolista ya tiene el alta médica y el miércoles viajó con el resto de sus compañeros a Vitoria, aunque Flick prefirió que no reapareciera en un partido que estaba muy tenso con un Alavés que iba a por todos en su anhelo de lograr la permanencia. Era mucho más adecuado que pueda volver a jugar en un partido plácido como el del domingo ante el Betis en el que ninguno de los dos equipos ya se juega nada. El Barça es campeón, mientras que el Betis aseguró su puesto para la próxima edición de la Champions League.

Christensen ya estuvo en el banquillo del Barça en Mendizorroza / Valentí Enrich

La dirección deportiva comandada por Deco tenía sus lógicas dudas por el historial de lesiones del danés, pero también entiende que puede ser un 'fichaje' de nivel para la próxima temporada. De todos modos, Deco se ha cubierto las espaldas fijándose en otros centrales del mercado, como Alessandro Bastoni, o dando rodaje a jóvenes del filial como Álvaro Cortés.

Alessandro Bastoni, del Inter, es una de las alternativas para la defensa / DPA vía Europa Press

También se tiene en cuenta que Christensen es un futbolista especialmente sensible al dolor y propenso a las molestias, cuestiones que le han perseguido durante su carrera, aunque no le han impedido ser partícipe en grandes clubs como el Chelsea o el Barça, además de ser uno de los pilares de la selección de Dinamarca.

Adaptado

En cualquier caso, el balón está ahora en el tejado del futbolista quien deberá decantarse por la propuesta de un año o cambiar de aries. Andreas está muy adaptado a Barcelona y le costaría un cambio de rumbo, aunque no le faltan ofertas. Durante la temporada se habló de un interés del Milan para hacerse con sus servicios, opción que le permitiría seguir viviendo en el sur de Europa, donde su familia se ha sentido muy cómoda.

En cambio, parece difícil que vuelva a Inglaterra, pese a las propuestas, después de su paso por el Chelsea. Su etapa en las islas británicas parece que llegó a su fin después de su estancia en el conjunto londinense. La decisión está al caer.