Flick se pronuncia sobre el futuro de Christensen

El entrenador del Barça, Hansi Flick, se despidió de Robert Lewandowski de forma emocionada y no quiso entrar en demasiados temas de futuro alegando que aún no ha terminado la temporada. De quien sí habló fue de Christensen. El danés tiene una oferta de renovación a la baja encima de la mesa y aún no ha dado repsuesta al club blaugrana, por lo que su futuro está en el aire.

Flick no se mojó al cien por cien, pero aseguró que "no creo que haya más despedidas. En el mundo del fútbol nunca se sabe, pero no lo creo".

De hecho, Flick aseguró que Christensen tendrá minutos en el que podría ser su último partido como blaugrana en el Camp Nou si decide no renovar: "El plan es darle minutos mañana. Queríamos que jugase ante el Alavés pero cambiamos de idea. Esta vez sí que creo que será posible darle juego", explicó.

El presidente del Barça, Joan Laporta, fue quien le prometió la renovación cuando se confirmó que debía operarse y se perdía una gran parte de la temporada. La dirección deportiva le ha trasladado una oferta recortando a la mitad su salario y el central deberá decidir si la acepta o estudia propuestas. Varios clubs de la Premier se han puesto en contacto con él, pero todo indica que se inclinaría por quedarse.