Marcus Rashford no pudo despedirse del Spotify Camp Nou por unas molestias en el Barça-Betis

Ni él mismo sabe, a 18 de mayo de 2026, si volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona. Su caso es todo un galimatías. Lo que sí sabe es que, en caso de no seguir de azulgrana la próxima temporada, ya no tendrá más oportunidades para despedirse de la afición barcelonista. El último tren fue este domingo ante el Betis, pero Marcus no pudo acumular minutaje.

Rashford tuvo otra buena actuación frernte al Alavés / Valentí Enrich

La campaña del británico, en líneas generales, es bastante buena. Las expectativas no eran demasiado elevadas viendo su historial de las últimas campañas. Irregularidad y cierto estancamiento en una progresión que apuntaba a ser de época cuando irrumpió. Era el Plan C del Barça tras la imposibilidad de traer a Luis Díaz y el 'plantón' de Nico Williams. La alternativa 'low cost' que debía llegar para dar descanso a Raphinha y aportar algún chispazo esporádico. No se esperaba más.

Más minutos de lo esperado de inicio

Pero rápido se vio obligado a cargarse de minutos. La lesión del extremo de Porto Alegre alteró los planes de Flick, que se vio obligado a darle más relevancia de la que quería en un inicio a Marcus. Y la respuesta del inglés fue muy positiva. Goles, asistencias y un impacto bastante notorio. Con sus habituales 'lagunas' defensivas, pero ofreciendo tangibles en ataque.

Ferran y Rashford, celebrando / Valentí Enrich

El curso ha evolucionado de forma más o menos lineal para Rashford. Quizás entre enero y marzo tuvo un pequeño bajón, tanto de rendimiento como de participación. Y ahí es cuando pareció enfriarse la posibilidad de activar la opción de compra por parte del Barça. Pero ha terminado bien el jugador cedido por el United.

Marcus Rashford, Roony Bardghji y Lamine Yamal, en un entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

Y nos encontramos en ese 'impass' en el que el Barça estudia cómo quedárselo sin tener que pagar 30 millones de euros, algo que lastraría el objetivo prioritario para este verano, que no es otro que el '9'. Veremos lo que sucede finalmente con Marcus porque el club que tiene su propiedad no está dispuesto, por ahora, ni a prorrogar la cesión ni a negociar los términos de la compra.

No entrenó el sábado

La idea era que tuviera minutos ayer en el Spotify Camp Nou, pero unas molestias lo imposibilitaron. Marcus no entró el sábado con el grupo y Flick informó que no podría ser titular. Finalmente, se pactó no arriesgar con el Mundial en el horizonte. Aún tendrá el duelo en Mestalla del próximo sábado para sumar unos últimos minutos oficiales con el FC Barcelona.