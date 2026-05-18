El Barça irá con todo a por Cancelo y hay optimismo con una rebaja

Joao Cancelo se ha convertido en prioridad absoluta para Hansi Flick y también para el Barça. El futbolista se ha convertido en fundamental en el esquema del técnico alemán y el club blaugrana hará todo lo posible por firmarle para las dos próximas temporadas. Una incorporación clave a nivel deportivo y, también, económico ya que su llegada podría facilitar la necesaria salida de uno de los dos laterales. La idea del Barça es escuchar ofertas por Alejandro Balde o Koundé en este mercado de verano, pero primero deben atar al portugués y hay optimismo en que el fichaje llegue a buen puerto a través de un traspaso. El club blaugrana ya está dispuesto a pagar al Al Hilal alguna cantidad o estudiar alguna operación de intercambio.

La primera condición que ponía el Barça para la continuidad de Cancelo es que el portugués consiguiera la carta de libertad del año que le queda en el Al Hilal. Esta opción era facible hace tan solo unas semanas, ya que Cancelo estaba dispuesto a perdonar el año de salario que le quedaba como contraprestación al club saudí. Pero la explosión del lateral en el once titular ha provocado el endurecimiento de la postura del Al Hilal, que considera que Cancelo se ha revalorizado y exige, al menos, un traspaso de 10 millones de euros para darle salida. Ya se está negociando.

Cancelo se ha convertido en una de las peticiones de Flick para el próximo proyecto. El alemán no escatimó elogios tras el último partido en el Camp Nou y dejó claro que contaba con él: "Todos pueden ver lo que Cancelo nos ha dado en los últimos partidos. Lo aprecio mucho. Su traspaso no es fácil, pero Deco tiene que hacerlo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Es un jugador fantástico y lo aprecio mucho". Cancelo fue un fichaje que llegó de la mano de Deco y el director deportivo se comprometió a firmarle a largo plazo si rendía. Y cumplirá su palabra.

La negociación con el Al Hilal ya se ha iniciado a través de su agente, Jorge Mendes, aunque la complicada situación del club saudí lo está dilatando todo. Hay crisis deportiva en el Al Hilal e, incluso la cabeza del técnico, Simone Inzaghi, corre peligro. El técnico italiano fue uno de los grandes artífices de la salida de Joao Cancelo a precio de saldo ya que no contaba con él, pero su proyecto puede saltar por los aires y en el futuro puede pasar de todo. En todo caso, Cancelo ya ha dejado claro que no piensa volver al club saudí por nada del mundo y hace unos días aseguró que se sintió "engañado" cuando no lo inscribieron para jugar la Liga, algo que le podría haber costado su participación en el Mundial.

El Barça y Cancelo tienen ya un acuerdo para las dos próximas temporadas a la espera del entente con el Al Hilal. El club blaugrana ya está dispuesto a pagar alguna compensación económica, pero menor a los 10 millones de euros que exigen los saudís. Y se están acercando posturas en un acuerdo en el que podría entrar algún futbolista blaugrana como intercambio. La opción de Casadó estaba encima de la mesa, pero al final todo depende de la voluntad del propio futbolista y de las ofertas que tenga en Europa.