La encrucijada Rashford en el Barça: sin consenso para ficharle y Flick ya duda

El futuro de Marcus Rashford en el Barça ha ido dando vueltas a la espera de una decisión definitiva que hace un mes estaba ya prácticamente tomada. El club blaugrana pasó de quererle sí o sí tras el mercado de enero a tenerle totalmente descartado durante abril. La lesión de Raphinha y su paso al frente en las últimas semanas han colocado al Barça en una encrucijada: su fichaje es inasumible si se quiere reforzar al equipo con un central y un delantero de primer nivel, pero su marcha genera muchas dudas deportivas en Hansi Flick. Futbolista y club pueden buscar una solución a la desesperada, pero la decisión definitiva la tomarán Deco y el técnico en una última cumbre en la que les va a tocar medir mucho el gasto.

Rashford acabó siendo la apuesta del Barça para el extremo durante el pasado verano casi por necesidad. El club no pudo invertir en las primeras opciones de la lista y el inglés se ofreció como solución asequible en unos meses duros a causa del límite salarial. Rashford presionó para salir cedido del United, rechazó varias ofertas y se rebajó el salario en una combinación que hizo posible su aterrizaje. Y no defraudó en el primer tramo de la temporada en las que se aclimató bien al equipo y aprovechó las lesiones en ataque para convertirse prácticamente en titular.

Hacia el mes de enero, en la planificación pactada por Deco y Flick, el Barça tenía claro que Rashford podía ser una ganga de mercado si se conseguía adecuar su multimillonario contrato rebajando cantidades en una vinculación a más largo plazo. Todo comenzó a hablarse en el mes de febrero y había un escenario idóneo para llegar a un acuerdo entre todas las partes, pero ahí surgieron las dudas. Rashford bajó algo su rendimiento, se consolidó como suplente y el Barça comenzó a meditar muy seriamente si era conveniente apalancar tanto dinero para quedarse a un futbolista que iba a partir desde el banquillo.

Fue entonces cuando la dirección deportiva comenzó a abrir contactos para sondear opciones con una premisa clara: se buscaban futbolistas menores de 23 años, con un precio de unos 20 millones de euros y salario asumible. Jugadores ya contrastados a nivel internacional y con capacidad de crecimiento. Vaya, estrellas en cierne que pudieran explotar en el Barça y que aceptaran firmar en un rol secundario pero con la opción de ganarse la titularidad. Y el club cerró una interesante lista que sigue vigente y encima de la mesa.

Rashford estuvo totalmente descartado, pero su irrupción final ha vuelto a generar dudas en el Barça. Es un futbolista de primerísimo nivel, que se ha integrado muy bien en la plantilla y que quiere seguir sí o sí en el Camp Nou. Esta predisposición del inglés podría abrir nuevas vías de negociación y en el Barça vuelven a hacer números. Rashford ya no es prioridad pero ya ha diversidad de opiniones y el escenario está más abierto. Hansi Flick le aprecia muchísimo, pero también tiene claro que el dinero, si es que lo hay, debe ser para el delantero. En cuestión de semanas se saldrá de dudas y puede pasar de todo.