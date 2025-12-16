Un Barça espeso cumple en Guadalajara y seguirá defendiendo el título

Sufrió el campeón de Copa en el Pedro Escartín de Guadalajara ante el Deportivo. Es lo que tiene esta competición, que un equipo de Primera Federación se le puede subir a las barbas al líder de la Liga. No pudo el Barça marcar hasta el minuto 76 y lo tuvo que hacer un defensa, Christensen, y con ya mayoría de habituales titulares sobre el campo. Suficiente para seguir en la defensa del título.

El partido se inició con retraso y con sorpresas. Con retraso de media hora por un problema de seguridad. Entradas sin numerar y gradas supletorias sin permisos. No permitieron las fuerzas de seguridad el acceso de los aficionados locales al Pedro Escartín hasta no tener el beneplácito de Protección Civil. Pudieron entrar primero los 6.000 que ocupaban las localidades de siempre y media hora antes del inicio del choque lo hicieron los que tenían entrada en una de las gradas supletorias. Las dos más pequeñas no obtuvieron el permiso.

Lo de las sorpresas, por la alineación del Barça. Ter Stegen titular por primera vez tras la lesión en pleno debate sobre su futuro. Además, Eric, el único futbolista que ha jugado todos los partidos esta temporada, siguió en el once. Al igual que Lamine Yamal. Son pruebas de la importancia que le da Hansi Flick a la Copa, título que defienden los azulgranas tras ganarlo la pasada temporada en una gran final contra el Real Madrid.

Sí introdujo el entrenador alemán algunos cambios de posición en algunos de sus jugadores. Marc Casadó, por ejemplo, fue lateral derecho. Rashford actuó de delantero centro dejando la banda izquierda a Fermín y Lamine jugó por dentro. Le gustó al de Rocafonda cuando actuó allí ante el Betis y tenía ganas de repetir. Flick se lo concedió en el estreno en la Copa.

Muy buen equipo del Barça el presentado en Guadalajara, pero incapaz de marcar en la primera mitad, algo que celebraron los aficionados locales cuando Soto Grado indicó el camino de los vestuarios como una victoria. No era para menos. Habían contenido al líder de la Liga. Incluso habían salido irreverentes los jugadores del Deportivo Guadalajara, con un primer remate desde lejos de Manu Martínez que puso en algún apuro a Ter Stegen.

Fue en el minuto 5. Desde entonces, dominio insultante del Barça, pero sin poder hacerle un gol al equipo manchego, que defendía con todo y en bloque muy bajo. Por ello, los azulgranas lo intentaron varias veces con disparos desde lejos de Christensen, Fermín y Rashford. También porque el guardameta local, Dani Vicente, parecía algo nervioso. Las dos mejores oportunidades, de todos modos, las tuvo Eric llegando desde atrás y rematando de cabeza.

La segunda mitad se inició con la entrada de Cubarsí, que llegaba a los 100 partidos oficiales con el primer equipo, por un Bernal que había visto una amarilla y pudo ver una segunda. El cambio llevó a otros retoques. Eric pasó al lateral y Casadó al centro del campo. Lamine a la derecha, Rashford a la izquierda, Fermín al centro y Bardghji por detrás. Tanto cambio estuvo a punto de dar frutos nada más empezar, pero Dani Vicente evitó el gol de Rashford, acción que se repitió en el minuto seis.

Volvió después el equipo espeso de la primera mitad, mientras el público se iba creciendo y el equipo local creyéndoselo. Dos contragolpes que acabaron en saque de esquina fueron celebrados como un gol mientras Flick iba introduciendo titulares en el terreno de juego. Primero Balde, después Pedri y Koundé. La cosa se estaba complicando, pero entonces llegó el gol. Buen centro de Frenkie de Jong y cabezazo de un Christensen que fue de lo mejor del Barça en Guadalajara. El gol del danés, a pesar de que el Deportivo no se rindió y Ter Stegen tuvo que lucirse a disparo de Salifo, daba la clasificación para octavos a un Barça que sentenció en el descuento con otro gol de Rashford.