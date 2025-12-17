Lo que no se vio del CD Guadalajara - Barça: gradas sin permiso, un mini Bernabéu, Vinicius entre el público...

La primera eliminatoria de Copa para el Barça siempre da por unas cuantas anécdotas por el hecho de jugarse ante un equipo de inferior categoría. No visitó este año el equipo azulgrana un pueblo como Barbastro, algo que había hecho en las dos últimas temporadas, pero sí una pequeña ciudad manchega como es Guadalajara con un equipo recién ascendido a Primera Federación. Guadalajara, por cierto, está muy cerca de Madrid y eso se notó en el Pedro Escartín.

Colas desde las tres de la tarde

La visita del Barça a Guadalajara era histórica. Para muchos, el evento deportivo más importante de la historia de la ciudad. El club manchego habilitó tres gradas supletorias para aumentar la capacidad del Pedro Escartín hasta 8.500 espectadores. Se agotaron todas las localidades, pero muchas de ellas no eran numeradas. Por ello, como si de un concierto se tratara, aficionados hacían cola ya a las tres de la tarde esperando la apertura de puertas. Lo hicieron bajo la lluvia y con posterior enfado. El partido se retrasó media hora porque no habían llegado los permisos de Protección Civil para abrir las gradas supletorias. La Policía temió avalanchas y ello provocó que las puertas del estadio no se abriesen hasta las ocho y media de la tarde. Media hora después se pudo ocupar una de las gradas supletorias. Dos no llegaron a tiempo y unas 500 personas no entraron.

La gente esperando a entrar para ver el Guadalajara - Barça / Ferran Correas

Un mini Bernabéu

Por la cercanía de Guadalajara con Madrid, hay muchos aficionados del Real Madrid en la ciudad manchega. Ello se notó en el Pedro Escartín. Muchos silbidos a Lamine cada vez que tocaba el balón como en el Santiago Bernabéu y cánticos propios del estadio blanco. Se oyó “corrupción en la Federación”, “Tebas vete ya” y el “como no te voy a querer”.

Los analistas del Barça, entre la afición

Es lo que tiene la Copa del Rey en sus primeras eliminatorias. Los grandes se enfrentan siempre a domicilio a equipos modestos con estadios modestos. No es una excepción el Pedro Escartín. La prensa tuvo que trabajar como buenamente pudo entre los aficionados locales. Y también los analistas del Barça, con Heiko Westermann a la cabeza.

Vinicius no se perdió el partido

Juega el Real Madrid este miércoles en Talavera de la Reina, pero Vinicius estuvo en el Pedro Escartín. No era el brasileño, pero sí su doble, que se fotografió con la camiseta del CD Guadalajara. Vio el encuentro con unos amigos cerca de la zona habilitada para la prensa y se hizo unas cuantas fotos con los aficionados locales. El doble de Vinicius se llama Ricardo Rincón y es un influencer con más de 600.000 seguidores en tik tok.

Lamine tiró los guantes

No se esperaba que Lamine Yamal fuese titular, pero el de Rocafonda tiene totalmente olvidada la pubalgia. Quizá no olvidada, pero hace ya algún tiempo que trabaja para no tener dolor. Empezó por dentro y acabó por fuera. Jugó los 90 minutos y pasó frío, como todo el mundo. Fue silbado por la afición local y cosido a faltas por los jugadores del CD Guadalajara. Entrada la segunda parte, se quitó los guantes y los lanzó al césped enfadado porque no llegaba el gol. Desde la grada recibió algún grito llamándole tonto. No fue el único futbolista del Barça que jugó con guantes. También lo hizo, por ejemplo, Pedri.

Camiseta para Cubarsí

No empezó el partido como titular, pero entró tras el descanso tras haber visto Marc Bernal la tarjeta amarilla. Pau Cubarsí jugó toda la segunda mitad al lado de Christensen en el centro de la defensa. En Guadalajara, jugó su partido número cien con el primer equipo y, como es habitual, fue premiado con una camiseta con el 100 que se le entregó en el mismo vestuario del Pedro Escartín. Hubo foto con sus compañeros.