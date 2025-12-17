Christensen no se resigna a salir del Barça

Andreas Christensen está viviendo una temporada clave en su carrera futbolística. A sus 29 años, el próximo 30 de junio termina contrato con el FC Barcelona y su deseo es el de demostrar que puede seguir en el conjunto blaugrana, pese a los pocos minutos de que ha disfrutado.

Christensen es uno de los futbolistas menos utilizado de la plantilla con un total de 515 minutos en todas las competiciones. La reconversión de Gerard Martín al puesto de central lo ha perjudicado ya que se ha quedado sin el hueco dejado por la baja de Araujo y la nueva posición de Eric Garcia como medio centro.

Pese a ello, el danés quiso demostrar que su camino en el Barça no tiene por qué interrumpirse. Christensen se tomó con la máxima intensidad el partido de 1/16 de final de la Copa del Rey ante el modesto Dépor de Guadalajara y fue de los mejores del equipo.

Estuvo muy bien posicionado atrás, avanzando al equipo en la presión y, como colofón, marcó el gol que abrió el camino de la clasificación en la recta final del choque.

Desea seguir

Christensen quiere continuar en el fútbol del más alto nivel. Aunque ha sido tentado desde Arabia Saudí, su deseo es seguir en el Barça o, como mínimo, en una Liga competitiva europea. España e Italia serían sus prioridades una vez que ya pasó por las filas del Chelsea en Inglaterra.

El jugador está cumpliendo su cuarta temporada de azulgrana después de llegar con la carta de libertad en 2022 procedente de Stamford Bridge. Aunque ha tenido buenos momentos e incluso con Xavi Hernández destacó de medio centro, nunca ha acabado de consolidarse como un titular indiscutible, pero sí como un buen elemento como fondo de armario.

Andreas Christensen completó un buen partido en Guadalajara y marcó / Dani Barbeito

El Barça deberá decidir si le ofrece la renovación y en las condiciones que sería. Lógicamente, su sueldo no resultaría igual de alto que cuando llegó con cuatro años menos y con la carta de libertad en el bolsillo. Además, el Chelsea lo quería renovar, algo que le sirvió para que el Barça lo valorará más.

También es cierto que la oferta para continuar del Chelsea era superior y en la Premier League habría ganado más dinero que en el FC Barcelona, pero quería probar la aventura de jugar en otro gran club como es el barcelonista.

Los próximos meses, por tanto, serán cruciales. En caso de que Hansi Flick le conceda más oportunidades y su rendimiento sea igual de bueno que el mostrado frente al Guadalajara, no se puede descartar incluso una renovación. Su futuro está en el aire.