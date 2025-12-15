Cumbre entre Laporta y Pini Zahavi para decidir el futuro de Lewandowski en el Barça

A pocos meses de la finalización de su contrato, la etapa de Robert Lewandowski en el club no tiene por qué haber llegado todavía a su fin. En las últimas semanas han surgido diversas informaciones desde la entidad azulgrana que apuntan a que el club no descarta ofrecer al delantero polaco una renovación por una temporada adicional, aunque sujeta a un condicionante clave: que su rendimiento esté a la altura de lo esperado.

Su futuro es un tema que, según fuentes del club, no se decidirá en el corto plazo porque se considera que aún es muy pronto para decidir y no se puede entrar a valorar en la jornada 17 de La Liga. Además, el Barça aún necesita más tiempo para evaluar el mercado y detectar las necesidades del equipo. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, el pasado sábado se produjo una cumbre de alta importancia entre Pini Zahavi, agente del polaco, y el presidente Joan Laporta.

La reunión, de unas dos horas de duración, se celebró en la suite presidencial de uno de los hoteles más emblemáticos de Barcelona para evitar miradas ajenas y en ella se habló, entre otras cosas, del futuro del jugador polaco. La idea del jugador, que fue transmitida al presidente en la reunión, es la de seguir un año más en el club azulgrana. El jugador se ve en forma y con ganas de seguir en Barcelona y así se lo dijo Zahavi a Laporta en la reunión. Además, la esposa del delantero tiene varios proyectos empresariales en la ciudad, entre ellos un gimnasio que frecuenta de manera habitual, un factor que refuerza el arraigo personal y familiar del jugador en Barcelona.

Sin embargo, en el club consideran que todavía es muy pronto adoptar una decisión definitiva y prefieren esperar a comprobar cómo responde Robert en el tramo más determinante de la temporada. A partir del mes de enero comenzará el periodo más exigente del año con la disputa de la Supercopa de España, encuentros clave en LaLiga y las rondas decisivas tanto de la Copa del Rey como de la Champions League. Además, en el confían en que un delantero del calibre de Robert Lewandowski vuelva a ser decisivo y aporte un rendimiento acorde al mostrado en campañas anteriores, en las que firmó registros sobresalientes de 33, 26 y 38 goles. Ese nivel de producción es el que el club espera de él, especialmente teniendo en cuenta su condición de uno de los jugadores con mayor peso contractual dentro de la plantilla.

Así pues, Lewandownski, que estuvo ausente en el entrenamiento posterior a la victoria ante Osasuna, será evaluado partido a partido, ya que la activación de ese año opcional depende de su rendimiento hasta el final de la temporada. En el club no esconden que su salida permitiría un importante margen de maniobra a nivel salarial, pero al mismo tiempo son conscientes de que contar con un jugador con las características del polaco aporta un valor diferencial tanto sobre el césped como dentro del vestuario, motivo por el cual la decisión definitiva se pospondrá para más adelante.