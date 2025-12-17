Las condiciones que deben darse para fichar a Julián Álvarez

Robert Lewandowski, uno de los mejores goleadores de los últimos años, acaba contrato con el Barça el próximo verano tras cuatro temporadas en el club. Su continuidad, con 37 años, parece difícil, aunque tampoco está descartada. En el club azulgrana, de todos modos, hace tiempo que se preparan para un relevo. Hay confianza en el cuerpo técnico y también en la dirección deportiva en Ferran Torres, pero se busca otro delantero para reforzar la línea de ataque.

Con Erling Haaland descartado por su alto coste y porque renovó con el Manchester City hasta el 2034, aparecen nombres como los de Harry Kane o Julián Álvarez, que sigue siendo objetivo por mucho que el presidente, Joan Laporta, lo descartase en la comida de Navidad con la prensa. Era importante bajar el suflé teniendo en cuenta que su contratación no es nada fácil y sabiendo que deben darse una serie de condiciones.

El argentino siempre ha gustado en el Barça y con 25 años sería un fichaje totalmente amortizable con un contrato de larga duración. Saben en el club que el cambio de accionariado en el Atlético de Madrid, con la llegada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital, puede complicar una operación ya difícil de por sí porque en el Metropolitano no van faltos de dinero. Pero hay opciones.

Una es que Julián Álvarez, fan absoluto de Leo Messi, es muy del Barça y vestirse de azulgrana es un sueño que ha tenido desde niño. Que el Atlético de Madrid acabe la actual temporada de vacío sería una buena noticia para el club catalán, pues podría provocar que el jugador opte por un cambio de aires en busca de un proyecto en el que pueda ganar títulos. El jugador podría entonces remar a favor de un traspaso. De hecho, la voluntad del delantero sería absolutamente necesaria para forzar una negociación, pues su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros y su contrato se extiende hasta el 2030.

Después, deberían darse otra serie de condiciones que en el club están seguros que conseguirán. Si no hay ningún contratiempo, esta temporada acabará con 60.000 espectadores en el Spotify Camp Nou y en la próxima, la 2026-27, la capacidad acabará siendo total, superior a los 100.000. El Barça volverá a la regla del 1:1 que ya acaricia en la actualidad. Además, el estadio barcelonista supondrá ya una fuente muy importante de ingresos, con un sobrante que podrá dedicarse a reforzar la plantilla.

Si Julián Álvarez fuerza y se debe abordar una operación que rondaría o superaría los 100 millones de euros, tienen también claro en el club que sería necesario una venta de un jugador con cartel. Con la marcha de Lewandowski se liberaría una buena suma de dinero en concepto de ficha, pero no sería suficiente y habría que ingresar una buena cantidad para acometer el fichaje. Demasiados condicionantes, pero nadie en el club descarta que se pueda intentar la contratación de Julián Álvarez.