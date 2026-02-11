¡El caso Dro a la inversa!: un canterano del PSG se ofrece al Barça

El caso Dro podría tener una secuela en forma de un nuevo capítulo absolutamente inesperado. Igual que hace solo unas semanas, el ya excentrocampista del Barça notificaba al club su intención de marcharse aprovechando este mercado de invierno y días después confirmaba su fichaje por el PSG, en estos momentos un ilustre canterano del club parisino se pasea por Europa analizando las posibles propuestas de los grandes clubes del Viejo Continente.

Por supuesto, el Barça es uno de los equipos que tiene sobre la mesa la propuesta de incorporación de Emmanuel Mbemba. Se trata de un joven defensa de 17 años que finaliza contrato con el PSG a final de temporada y que en estos momentos lleva semanas dando largas a la hora de negociar su renovación.

Mbemba es un lateral zurdo, aunque puntualmente ha ejercido de central, que destaca por su velocidad y verticalidad. También ha mostrado un más que correcto manejo del balón. Señas de identidad que hace meses le llevaron a convertirse en uno de los valores de futuro del PSG.

Sin embargo, la evolución no ha sido la esperada. Bajo la supervisión de Luis Enrique, son varios los jugadores de la cantera que puntualmente trabajan en la dinámica del primer equipo. Sin duda, se trata de los escogidos, esos que regularmente el técnico aprovecharle para incluirlos en la convocatoria e incluso concederles minutos. Pues bien, entre estos elegidos, no figura Emmanuel Mbemba.

El defensa de origen congoleño finaliza contrato a final de la presente temporada y la actual situación ha provocado que su agente esté demorando la oferta de renovación que tiene planteada a la espera de ver cómo responde el mercado y si surgen ofertas atractivas más allá del PSG.

No es de extrañar que estos últimos días, el nombre de Emmanuel Mbemba se haya asociado a clubes como el Bayern Múnich

No hay atisbo de guerra entre FC Barcelona y el PSG, ni asomo de venganza azulgrana después que Dro Fernández optara por forzar su salida rumbo a París. La situación de Mbemba es similar, aunque no idéntica a la de Dro.

Mbemba tiene oferta de renovación. De hecho, según L’Equipe, las negociaciones estarían en marcha y en el club estarían convencidos que habrá acuerdo final para la continuidad del juvenil. Otra cuestión bien distinta es que, a falta de acuerdo cerrado, el entorno de Mbemba esté calibrando las opciones reales de jugar en otro club más allá del PSG o bien aproveche la actual coyuntura para exigir mayores contraprestaciones económicas.