Oficial: Dro, traspasado al PSG

Fin al gran culebrón del mercado de invierno en el Camp Nou. El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han anunciado este lunes a las 22 horas de la noche el traspaso de Dro. El centrocampista gallego, que irrumpió en la gira asiática de pretemporada del conjunto blaugrana y se ganó un sitio en el primer equipo pero no ha jugado prácticamente nada en los primeros meses de competición, cambia de aires por decisión propia. A pesar de que podía abonar la cláusula de rescisión del futbolista de seis millones de euros, el club francés pagará un poco más, unos ocho 'kilos', por la operación.

El comunicado del Barça

El FC Barcelona redactó su comunicado en los siguientes términos, publicado en la cuenta del Barça Atlètic: "El FC Barcelona y el PSG han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Pedro Fernández, ‘Dro’, al conjunto parisino. El club le desea mucha suerte en el futuro, tanto a nivel personal como profesional".

Para proseguir: "El jugador gallego cierra una etapa de tres temporadas y media como azulgrana. Llegó en el verano del 2022 procedente del Valmiñor en etapa cadete, y esta temporada había disputado un total de cinco partidos con el primer equipo y tres más con el Barça Atlètic".

"Ici c'est Paris"

Por su parte, el PSG le quiso dar algo más de 'suspense' a su flamante fichaje y primero lanzó por sus redes un perfil, que ya se apreciaba era el Dro, pasando por delante de una bandera del PSG, para minutos después, darle oficialmente la bienvenida con un "Bienvenue Dro Fernández!".

Un día ajetreado

Dro viajó la tarde del domingo hacia París y a primera hora del lunes pasó la revisión médica. Todo estaba acordado y la intención era incluso presentarlo en la tarde del mismo lunes, pero el anuncio oficial se demoró unas horas porque, según pudo saber SPORT, en el intercambio de la documentación faltaba una firma por parte del FC Barcelona. Se decidió en París que, por muy tarde que fuera, el comunicado se haría este lunes. Finalmente, fue pasado solo unos minutos de las 22.00 horas.

Las cifras del contrato

Dro Fernández firma por el París Saint-Germain hasta 2030 y el traspaso se cifra en torno a los 8,2 millones de euros. El futbolista gallego lucirá el dorsal '27' en su nuevo equipo. Este martes, será el momento de conocer a sus nuevos compañeros y saludar al staff técnico comandado por Luis Enrique para, a continuación, entrenarse por primera vez a las órdenes del técnico asturiano. Coincidirá, además, su primer día con la rueda de prensa de Lucho previa al partido de Champions contra el Newcastle, en la que el entrenador ya podrá pronunciarse sobre su nueva incorporación.

Luis Enrique podría convocar ya al futbolista, de 18 años, para el partido de Ligue1 que el París Saint-Germain debe disputar este domingo en el feudo del Racing de Estraburgo.

Dro sonríe junto a Luis Enrique / PSG

Historia de un traspaso

Todo 'estalló' el pasado viernes 16 de enero. SPORT avanzó que Dro, la última perla forjada en La Masia que había dado el salto al primer nivel, había trasladado a la dirección deportiva del Barça y a Hansi Flick su voluntad de finalizar inmediatamente su etapa en la entidad culé. La decisión del joven futbolista no sentó nada bien en el club blaugrana. Especialmente al técnico teutón, quien no pudo morderse la lengua (a pesar de intentarlo) en rueda de prensa y le envió un mensaje claro y contundente. "Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%", declaró el míster el día después de la exclusiva de este diario en la previa de la visita a la Real Sociedad.

Dro celebra un gol del Barça con Fermín López / EFE

Aunque en el momento de comunicar su decisión el entorno del Dro sostenía que el jugador manejaba ofertas de equipos como el Manchester City o el Borussia Dortmund, la realidad es que el PSG siempre fue el mejor colocado para obtener sus servicios del centrocampista. No ha habido sorpresa ni cambio de opinión del futbolista y poco más de una semana después se ha oficializado el acuerdo entre los dos clubes implicados. El conjunto francés no ha querido estropear las relaciones con el Barça y ha accedido a negociar un traspaso por una cantidad superior a la cláusula de rescisión de solo seis millones.