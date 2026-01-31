Así se cerró el traspaso de Dro al PSG

¿Cómo es posible que una joya emergente como Dro quiera abandonar el Barça? ¿Cómo Deco, Hansi Flick o el resto del cuerpo técnico no detectaron el profundo descontento del jugador?¿Por qué no se blindó a Dro, a las puertas de cumplir 18 años, con una cláusula superior a los 6 millones de euros? ¿El Barça era conocedor del interés del City, Dortmund, Chelsea o PSG, entre otros, por Dro? Preguntas, muchas preguntas, que intentaremos responder en el siguiente informe.

Para entender la marcha de Dro es importante que empecemos por situarnos a finales de la temporada 2024-25. El centrocampista está a un paso de firmar una temporada muy irregular, con actuaciones destacadas en el juvenil y numerosas suplencias. Es importante tener en cuenta que no era un futbolista vital para el técnico Juliano Belletti.

En esas semanas trascendentales antes de llegar al verano se producen movimientos importantes. El Manchester City abre la puerta a Dro y otros clubes se interesan por su futuro. El jugador y su entorno trasladan al área deportiva sus inquietudes y, finalmente descartan cualquier tipo de salida. Otra temporada más en el Barça a la espera de mantener su progresión futbolística y afrontar nuevos retos.

De inicio, la jugada salió perfecta. Hansi Flick le llamó para incorporarse a la dinámica del primer equipo, le concedió minutos importantes durante la pretemporada y se deshizo en elogios hacia el gallego ante la prensa. Todo parecía bien reconducido.

Dura realidad

Pero como sucede en muchos casos, las promesas del verano pasan a mejor vida justo cuando arranca la temporada oficial. Dro, al igual que otros canteranos, perdió protagonismo. Poco a poco Hansi le relegó a un papel más secundario, vio cómo otros jugadores le adelantaban en la rotación y, además, cuando tenía que hacer acto de presencia en la mayoría de ocasiones solo se trataba de minutos residuales y ocupando demarcaciones que tampoco le permitían explotar sus mejores virtudes.

El dato estadístico final es de lo más elocuente. Dro abandonó el Barça hace solo unos días después de haber disputado un total de 148 minutos oficiales esta temporada. Un bagaje escaso para un futbolista que ya arrastraba dudas sobre su futuro como azulgrana. Quizá esa escasa aportación fue el motivo real por el que Deco no aceleró en su intento por concretar una ampliación y blindaje de contrato una vez el futbolista cumpliera los 18 años.

Dro ha disfrutado de muy pocos minutos esta temporada en el Barça / Valentí Enrich / SPO

Laporta en su día denunció que con la marcha de Dro se había incumplido un acuerdo, pero lo cierto es que el único pacto alcanzado con su director deportivo fue el de sentarse un día a negociar el nuevo contrato. Jamás hubo otras reuniones y nunca aparecieron las cifras sobre las que negociar. En esos días, Dro no era prioritario.

Estos meses de pérdida de protagonismo no han pasado desapercibidos para todas aquellas entidades ávidas de pescar en la cantera del Barça. El área deportiva azulgrana está perfectamente al corriente que la mayoría de grandes corporaciones del mundo del fútbol que controlan a los grandes clubes europeos tienen técnicos y asesores pendientes de la evolución de las joyas del fútbol base azulgrana.

Dro no ha dejado de acumular pretendientes de todo tipo antes de llegar al mercado invernal. Unos dieron pasos concretos y otros se limitaron a posicionarse asegurando que darían el paso definitivo una vez que el futbolista y su entorno se decantaran por forzar su salida.

La lista de pretendientes publicada es extensa, pero fuentes próximas a la operación han confirmado que tres grandes clubes llegaron a formular ofertas concretas. El primero es el Manchester City. Durante el inicio de temporada, Hugo Viana, director deportivo, incrementó su presión hasta colocarse en una posición privilegiada en el caso de que Dro diera el paso definitivo.

El Borussia Dortmund es otro de los clásicos que siempre está dispuesto a asumir el coste de una cláusula de rescisión asequible si le permite arrebatar una joya culé. Pero uno de los grandes tapados hasta última hora ha sido el Chelsea. Su responsable de operaciones, Jason Gannon, insistió en que Dro podía seguir el camino de Marc Guiu. Idéntico modelo de operación, misma cantidad final: 6 millones de euros.

El detonante y la irrupción del PSG

La gota que colmó el vaso fue el partido de Copa en Guadalajara. Una ocasión, presuntamente, idónea para que Flick hubiera agitado el equipo dando entrada a algunos de los canteranos que habían perdido presencia sobre el campo. El resultado para Dro fue estéril: nada de nada.

Tras el frustrante duelo de Copa del Rey, llegó el momento de la decisión más esperada que dio pie al desenlace final. Dro reunió a su familia y a su agente y confirmó que estaba convencido que lo mejor para seguir con su progresión deportiva era abandonar el Barça y emprender un nuevo camino. Arropado por sus padres, su asesor, Iván de la Peña, confirmó los contactos mantenidos hasta el momento y trasladó otras voluntades en firme. El PSG era uno de ellas.

El 16-E y el visto bueno del Barça

El pasado 16 de enero trascendió a los medios que Dro no solo quería marcharse sino que ya lo había trasladado al propio Hansi Flick. Su entorno más cercano estaba al corriente y el resto de la plantilla también tuvo la oportunidad de compartir la triste noticia. En paralelo, y mientras Flick mostraba su enorme malestar, la dirección deportiva del Barça también se ponía al día. En primera instancia, el técnico alemán adelantaba la noticia, horas más tarde llegaba una confirmación más personal.

En numerosas ocasiones ya hemos reflejado la buena relación personal existente entre los directores deportivos del Barça y PSG. Pues bien, en el caso de Dro también quedó bien patente. Hubo contacto directo para confirmar que una vez era oficial que Dro se marchaba, el PSG quería incorporarlo a filas de forma amistosa con el Barça. Nada de asaltar canteras, nada de robos a escondidas, nada de artimañas reprobables o intentos por desestabilizar la paz interna del vestuario de Flick.

Ha sido el propio Deco quien confirmaba la excelente sintonía entre clubes en una entrevista a TNT Sports Brasil. "El PSG no ha influido en la decisión de Dro. Fue él quien decidió irse. Tenemos buena relación con el PSG y negociamos directamente con ellos en lugar de activar la cláusula de rescisión".

Deco y su homólogo en París, Luis Campos, abrieron el camino del traspaso. Sin embargo, aún faltaba por despejar una incógnita final: la reacción del presidente Joan Laporta. Más allá del malestar y la decepción, era necesario el OK presidencial para agilizar trámites y evitar alimentar polémicas inútiles. Laporta dio el visto bueno a la salida negociada. Previamente hubo contactos directos con el presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, quien también incidió en la necesidad de encarar el traspaso como una simple operación de mercado más.

Laporta y el presidente del PSG, Al Khelaifi, mantienen una gran relación / EFE

Pese a sus 18 años recién cumplidos, Dro se ve con fuerzas para arriesgar en su aventura parisina. Es consciente que busca los minutos no encontrados en el Barça en el vestuario del vigente campeón de la Champions, aunque el reto bajo la tutela de Luis Enrique se intuye más apasionante que con un Flick que había perdido la confianza.

El centrocampista y su familia están plenamente convencidos que el PSG es el eslabón idóneo en la carrera de Dro.