Dro se sincera con un dardo a Flick: "Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi"

Dro vivió una jornada especial. Fue presentado ante la afición del PSG y debutó como futbolista parisino en la goleada ante el Olympique de Marsella. El exblaugrana comentó su salida del Barça y expresó públicamente las razones de su fuga del Camp Nou: "Luis Enrique es un entrenador increíble. Todo el mundo me decía que era un entrenador increíble, y esa es una de las razones por las que fiché aquí. Confía mucho en los jugadores jóvenes. París es el mejor lugar para mi".

El joven futbolista aseguró que se ha adaptado rápido al PSG por la inmensa calidad de sus jugadores y está convencido que va a tener más protagonismo que en el Barça: "Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más. Todo ha sido muy fácil, la verdad. Desde que llegué, es como si llevara aquí desde el principio de la temporada; debo agradecerles a todos esta bienvenida".

Para Dro, su futuro pasa por tener minutos y siente que Luis Enrique va a apostar por él: "Bueno, es otro país, todavía soy joven. Hay momentos difíciles, pero todos en el club me recibieron de maravilla e hicieron todo lo posible para facilitar mi integración. Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más."

Dro cree que ha llegado a un club en claro crecimiento y se mostró sorprendido por el ambiente: "Jugar aquí es increíble. Tenía muchas ganas de venir aquí y descubrirlo. Sabíamos que el Marsella es un equipo muy difícil, pero si hacíamos las cosas bien, les resultaría difícil incomodarnos en nuestro campo. Sí, fue un partido muy especial. Espero estar aquí muchos años y vivir muchas experiencias".