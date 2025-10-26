El 1x1 del Barça contra el Madrid

El FC Barcelona se retiró camino al túnel de vestuarios habiendo sufrido durante el primer tiempo. El Real Madrid estuvo mucho más acertado de cara a puerta y obtuvo una renta de un gol en el descanso. Mbappé adelantó a los de Xabi Alonso, Fermín situó el empate, pero Bellingham rompió la igualdad.

6 Wojciech Szczesny, Portero Salvador El VAR le salvó de una buena: evitó que el Madrid pudiese adelantarse desde los once metros y también anuló el golazo de Mbappé por fuera de juego. Poco pudo hacer en el disparo del francés que sí que subió al marcador, pero salvó una muy buen disparo de Huijsen.

4 Jules Koundé, Defensa Desbordado Era una de las grandes dudas de la alineación, pero se recuperó a tiempo del golpe recibido en el gemelo contra el Olympiacos y arrancó como titular. Tuvo la misión de tapar a Vinicius por el carril zurdo del ataque y sufrió. Forzó para llegar y se le vio forzado.

5 Pau Cubarsí, Defensa Ambivalente Unos milímetros de su bota inhabilitaron la posición de Mbappé en el tanto anulado del delantero francés por fuera de juego, pero en el que sí subió al marcador le ganó la marca. Huijsen le pegó un codazo en la mandíbula en el 2-1, pero el VAR no entró en esta acción.

5 Eric Garcia, Defensa Afianzado En silencio y cumpliendo sobre el verde, se ha ganado un puesto en el once. Como el resto de sus compañeros, tuvo mucha faena para frenar las incursiones de los blancos. Formó un buen tándem con Cubarsí, pero no pudo lucirse en la salida del balón.

5 Alejandro Balde, Defensa Atareado La banda izquierda con Rashford debería haber sido un puñal, pero el canterano no permitió crear espacios para que el inglés explotase. Se le acumuló el trabajo en defensa y no pudo ayudar en ataque.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Desorientado Una pérdida suya originó el contraataque que acabó con el penalti de Lamine salvado por el VAR. No fue la única del neerlandés, que no estuvo nada acertado. Primera parte para olvidar del capitán del Barça.

6 Pedri, Centrocampista Exigido Viendo el partido de Pedri acostumbra a ser fácil saber si el Barça jugó bien o no. El juego no pasó por las botas del canario y los blaugranas sufrieron en las transiciones, pero también en la creación de jugadas ofensivas.

6 Fermín López, Centrocampista Salvavidas Venía de anotar un hat trick contra el Olympiacos y no falló en su cita con el gol. Tuvo un primer tiempo gris, como todo el equipo, pero situó el empate cuando más estaba sufriendo el Barça: disparo al fondo de las mallas de primeras entrando de segunda línea.

4 Lamine Yamal, Delantero Mermado Fue el protagonista de la previa calentando el clásico con sus declaraciones y lo fue cuando el partido arrancó. El colegiado señaló penalti del catalán sobre Vinicius cuando todavía no se habían disputado dos minutos, pero el VAR lo revisó y acabó anulándolo. En ataque estuvo ensombrecido y no brilló como nos tiene acostumbrados, ni tan solo corrió en los contraataques... ¿La pubalgia?

5 Ferran Torres, Delantero Tímido Volvió a vestirse de corto tras ausentarse en las dos últimas citas y lo hizo como máxima referencia ofensiva. Le cayó un regalo en el interior del área, pero le faltó hambre para morder en la portería de Courtois.