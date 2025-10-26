El Barça acusa las bajas, cae en el Bernabéu y se aleja del liderato

Quería Lamine que este fuese su Clásico, pero no lo fue. No se escondió a pesar de todo lo que tuvo soportar, pero sigue mermado físicamente por la pubalgia. Lo está él y también el equipo. Porque no está bien su principal referencia y porque llegó al Santiago Bernabéu con siete bajas, algunas de ellas muy importantes. Con estas circunstancias, resistió el Barça como pudo e incluso Koundé tuvo el empate al final, pero acabó cediendo la segunda derrota en Liga también con arbitraje polémico.

La primera mitad fue de color blanco aunque el Barça bien pudo retirarse al descanso con el marcador igualado. De entrada, pareció que el Real Madrid tenía más miedo. Por los cuatro centrocampistas que puso Xabi Alonso, con Camavinga y sacrificando a Mastantuono, y porque esperaban los blancos en su campo. El Real Madrid, sin embargo, entendió mejor lo que quería su entrenador. En la previa del encuentro, Marcus Sorg, entrenador del Barça en el Santiago Bernabéu por la sanción de Hansi Flick, decía que era muy importante no perder balones.

En los doce primeros minutos, los azulgranas perdieron dos que pudieron resultar letales. A los dos minutos lo perdió Frenkie de Jong y Soto Grado señaló penalti de Lamine sobre Vinicius. Iglesias Villanueva llamó a su compañero al VAR porque la falta era el revés. Rectificó el riojano. En el minuto doce, fue Fermín quien perdió el balón. Mbappé pilló algo adelantado a Szcesny y marcó. Iglesias Villanueva volvió a salvar al Barça y a su compañero. Tiro líneas y el francés estaba en fuera de juego por muy poco.

No estaba bien el Barça. Muy desordenado en la presión, lento en la circulación de balón. Sufría en defensa y Lamine Yamal no aparecía en ataque. Sus palabras en la Kings League motivaron mucho al Real Madrid. A los jugadores blancos y a la afición. Pitada monumental cuando su nombre fue mencionado por megafonía y cada vez que tocaba el balón. El de Rocafonda no se escondió, pero tampoco encaró a Álvaro Carreras.

Y a la tercera, el VAR ya no perdonó al Barça. Pase de Bellingham y esta vez Mbappé esquivó la trampa azulgrana para batir a Szczesny. Era el minuto 21 y debían reaccionar los azulgranas. Lo hicieron en los últimos diez minutos. Solo lo había probado hasta entonces Lamine con un disparo que se fue demasiado cruzado. Ferran tuvo el empate, pero lo suyo fue más un pase a Courtois que un remate. Poco después sí llegó el empate. El error en la salida fue de Arda Güler y Fermín marcó tras pase de Rashford.

La lástima es que el Barça no supo mantener su ventaja. Porque tampoco le dejó Soto Grado. Faltaban tres minutos para el 45 cuando Bellingham marcó de cabeza. El gol llegó precedido de una clara falta de Huijsen sobre Cubarsí. No entró el VAR. Hubiese sido demasiado para Soto Grado.

El penalti

La segunda mitad se inició como había acabado la primera. Con protagonismo para Soto Grado e Iglesias Villanueva. Entre los dos señalaron penalti por unas manos de Eric cuando el central azulgrana estaba en el suelo. Apareció Szczesny para realizar una gran parada, frustrar a Mbappé y mantener al Barça en el partido. La acción pareció hacer despertar a los hombres de Flick, que pudieron empatar muy rápido en una acción en la que Fermín estuvo demasiado individualista, pues tenía solos a Ferran y Rashford.

No se movía el marcador pero sí los equipos. Curioso el cambio de Vinicius por Rodrygo. El primero se fue muy enfadado, haciendo aspavientos y no se quedó ni en el banquillo, aunque luego volvió. Sorg dio entrada a Araujo por Eric y a Casadó por Ferran a falta de un cuarto de hora. Poco más tenía en el banco tras presentarse al partido con siete lesionados. Lamine, que en algún momento pareció resentirse de la pubalgia, había empezado a entrar más en juego y debía seguir en el campo. Lo intentó Sorg con un último movimiento. Entrada de Bardghji por Cubarsí y Lamine pasó a la media punta, pero faltaban ideas y frescura ante un Real Madrid ya en bloque bajo y perdiendo tiempo. Ni Araujo, que jugó el descuento de delantero centro, evitó la derrota.

El partido acabó con expulsión de Pedri y doble tangana. Primero en los banquillos por provocación del impresentable de siempre y después en el campo porque varios jugadores del Real Madrid se fueron a por Lamine. El Barça deberá remontar cinco puntos. Queda mucha Liga. Los blancos quizá no lo saben porque celebraron la victoria como un título.