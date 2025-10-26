¡Vinicius explota contra Xabi y abandona el campo en pleno partido!

Tensión en la recta final del Clásico. Corría el minuto 70 cuando Xabi Alonso tomó una decisión muy importante, sacando a Vinicius del campo para meter a Rodrygo. Una decisión que no gustó nada al futbolista brasileño, dejándonos una escena que dará que hablar las próximas semanas y quién sabe cuánto tiempo.

Al ver su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro, Vinicius mostró rápidamente su incredulidad, con gestos de desaprobación y soltando su insignación por la boca mientras abandonaba el césped. Un enfado televisado con Xabi Alonso, que no acudió a darle la mano tras el cambio.

El ténico se quedó mirando al campo y obviando lo que estaba sucediendo a su lado mientras varios miembros del Real Madrid acudían a parar a Vinicius para tratar de tranquilizarle. En un primer momento, el brasileño no se quedó en el banquillo y se marchó directamente a vestuarios, aunque después de unos minutos rectificó y regresó con sus compañeros, sin cambiar su semblante serio y de enfado en ningún momento.

No es la primera vez que Vinicius se enfada con Xabi Alonso por su gestión de los cambios. El tolosarra se ha acostumbrado a quitar al brasileño en varias ocasiones antes de lo previsto, lo que ha terminado por explotar.

Vinicius parecía estar alucinando con que, otra vez, fuera él el cambio, repitiendo "¿Yo? ¿Yo?" varias veces, como si no pudiera creérselo. La diferencia entre el trato al brasileño y a Mbappé, al que Xabi casi nunca cambia, es notoria y ha generado un clima de tensión en el vestuario.

Crece ahora la expectación por las palabras de Xabi Alonso en la rueda de prensa post partido sobre todo lo sucedido. Veremos las consecuencias de lo que puede ser considerado como una falta de respeto muy grande hacia el entrenador. Todo ello teniendo en cuenta que el contexto es importante, ya que la renovación de Vinicius está totalmente parada en este punto y tiene menos de dos años de contrato.