DIRECTO
CLÁSICO
Real Madrid - FC Barcelona, en directo: última hora en vivo del clásico de LaLiga
Sigue en directo en SPORT la última hora del clásico de LaLiga EA Sports 2025/26 entre Real Madrid y FC Barcelona en el Santiago Bernabéu
Lamine: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo"
Por si sus declaraciones en la Kings League no habían calentado suficiente el clásico, la estrella del FC Barcelona publicó en Instagram una fotografía a última hora de este sábado en la que se le ve celebrar un gol ante el Madrid en el 0-4 liguero de la temporada pasada con la afición blanca de fondo profiriéndole insultos de toda clase, además de cortes de manga.
"El jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera pasión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él, para su gente y para su barrio. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo", se escucha en una voz en off en otra publicación de Lamine.
Llegó la hora de la verdad
¡Muy buenos días! ¡Feliz domingo de clásico! El FC Barcelona ya está en Madrid para enfrentarse a su eterno rival en el Santiago Bernabéu a partir de las 16.15 horas. En SPORT, como siempre, os contaremos todo lo que suceda antes, durante y después del encuentro. ¡Arrancamos!
- El once que ha ensayado Flick para el Clásico del Bernabéu
- La convocatoria del FC Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid
- Maldini se moja antes del Clásico: 'El Barça firmaría este resultado
- El gran gesto de capitán de Raphinha
- La confesión más sincera de Nicki Nicole: '¿Estás embarazada? No, pero...
- Las cartas de Flick para el clásico
- Piqué: 'Aceptemos a Lamine como es, no nos lo carguemos
- Flick se cura en salud con Koundé para el Clásico