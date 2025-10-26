Real Madrid - FC Barcelona, en directo: última hora en vivo del clásico de LaLiga

Lamine: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo"

Por si sus declaraciones en la Kings League no habían calentado suficiente el clásico, la estrella del FC Barcelona publicó en Instagram una fotografía a última hora de este sábado en la que se le ve celebrar un gol ante el Madrid en el 0-4 liguero de la temporada pasada con la afición blanca de fondo profiriéndole insultos de toda clase, además de cortes de manga.

"El jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera pasión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él, para su gente y para su barrio. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo", se escucha en una voz en off en otra publicación de Lamine.