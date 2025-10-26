El 1x1 del Madrid contra el Barça

Reválida para el proyecto de Xabi Alonso en el Bernabéu, un campo que, hasta el momento, solo le había visto ganar. Los varapalos contra el PSG y el Atlético fueron a distancia. La afición blanca los perdonó, esperando un partido como el clásico, que supondría un antes y un después. Pronto en el calendario, con un mundo por delante, pero con el recuerdo de cómo el proyecto de Ancelotti se desmontó en los clásicos.

Ganó el Real Madrid y eso le sirve para dejar a cinco al Barça, aunque acabó metido en su campo, hasta que la roja de Pedri finiquitó la resistencia azulgrana.Huijsen regresó al once titular, para formar en el eje de la zaga junto a Militao. Valverde se mantuvo en banda, con Camavinga en el mediocentro, mientras que Güler, que venía jugando en los últimos tiempos como timonel de un Real Madrid falto de fútbol. Xabi Alonso priorizó el cemento para evitar que Pedri transitase, intentando asfixiar la salida de balón del Barça.

7 Thibaut Courtois, Portero Seguro Hizo la primera parada a la media hora de juego. No pudo hacer nada en el gol de Fermín y estuvo atento frente a dos acciones de Ferran. Mantuvo el temple ante el avance del Barça en el tramo final del encuentro. Mejorado en facetas como el juego con los pies. Otro de los que colaboró en la algarada final, fruto de lo que suponía este partido para el Real Madrid después de lo vivido la temporada pasada.

6 Fede Valverde, Centrocampista Protegido Reflejo de la intensidad del Madrid, asentado en el lateral. Vio una amarilla por una falta de Balde, pero ha terminado entendiendo cuál es el lugar en el que mejor rinde. Renqueante en varios momentos, terminó siendo sustituido por Carvajal, a pesar de que intentó aguantar.

8 Eder Militao, Defensa Expeditivo Duroe, que es lo que se pide de un central en un partido así, más allá de la salida de balón. Marcó territorio con Ferran y asistió a Bellingham en el segundo. Abnegado hasta en la presión, demostrando que ha recuperado el nivel previo a la lesión.

5 Dean Huijsen, Defensa Apoyado El más desacertado de los zagueros, con algún falló en la salida de balón y posicionamiento. Su codazo en el tanto de Bellingham no fue sancionado. Mejor en labores ofensivas, incorporándose y dando cierto respiro a la salida de balón. Vitaminado por el mejor Militao.

7 Álvaro Carreras, Defensa Recompuesto Pasó página con respecto al derbi, con presión y hasta regates sobre un Lamine al que le faltó chispa. Con la contundencia y la colocación que exigía el clásico. Un partido para recuperar la confianza, sobre todo en tareas defensivas, donde el Madrid tenía una mayor necesidad.

7 Eduardo Camavinga, Centrocampista Corregido Tuvo Xabi Alonso que ajustar su posición, como un falso extremo derecho. Precipitado en varias acciones que provocaron las contras del Barça, pero ofreciendo oxígeno cuando el partido se rompió. Con ese rol sí puede ser complementario en cualquier esquema de Xabi Alonso.

6 Tchouaméni, Centrocampista Ancla Actuando como ancla y argamasa para evitar la creación de Pedri. También fluido en acciones de pase, colaborando a romper la línea defensiva del Barça. No lució en exceso en facetas ofensivas, como a él le gusta, pero fue más necesario que nunca.

5 Arda Güler, Centrocampista Ambivalente Robó el balón del gol anulado a Mbappé, pero cometió un grave error en la salida, en área propia, que provocó el tanto de Fermín. El tipo de acciones que reduce lo que es capaz de aportar en ataque. Fue la primera sustitución de Xabi Alonso, saliendo en lugar de Brahim.

6 Vinicius Jr., Delantero Alterado Activo desde el principio, metido en la presión, como le pedía Xabi Alonso. Superior a un Koundé muy alejado de su mejor nivel. Llegó con mucha facilidad a línea de fondo. Su entrenador decidió sustituirle y su cara fue de asombro. Tuvo que hablar Camavinga con él. Terminó volviendo al banquillo, donde se encaró en una acción final con el sector del Barça. Todo lo que suma en ataque, lo pierde así.

7 Jude Bellingham, Recuperado Recuperado para los grandes partidos. El pasador más eficaz del Madrid, que estuvo muy libre para obrar el mal en la primera parte. Manejó el tempo del conjunto blanco y le dio recorrido cuando decidió dar un paso atrás en la presión, provocando el paso adelante del Barça.

7 Kylian Mbappé, Delantero Goleador Con apenas tres toques hizo dos goles: uno anulado y el otro legal. El delantero más en forma de Europa, con una letalidad de la que se ve beneficido todo el Madrid. Falló el penalti cometido por Eric gracias a una gran parada de Szczesny. A partir de ahí, bajó revoluciones, pero incluso al ralentí gozó de varias oportunidades claras.

6 Brahim, Delantero Agitador Ha adelantado en la rotación a Mastantuono, por su perfil más asociativo. Aunque lo intentó, no pudo hacer demasiado en banda, pero siempre es un incordio defenderle.

5 Carvajal, Defensa Incendiario Se cabreó por el cambio 'interruptus' con Valverde. Participó del extraño parapeto que armó el Madrid atrás en los últimos minutos. Se fue a por Lamine en la tangan final, que demuestra el nivel de tensión que se vivió en el partido.

5 Rodrygo Goes, Delantero Candidato Entró en lugar de Vinicius. La alternancia de esta banda no está siendo un plato fácil de digerir para nadie. Tuvo una contra final en la que darse el gusto de recibir algún aplauso propio.

S.C. Dani Ceballos, Centrocampista Oxígeno Salió para matar el partido y darle cierto control a un Real Madrid que parecía dar bueno el trabajo hecho.